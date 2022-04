Nagy erőkkel dolgozik azon Mark Zuckerberg és csapata, hogy 2024-től fokozatosan, majd végül mindenki számára elérhetőek legyenek a kiterjesztett valóságba belépéshez szükséges AR-szemüvegek – írja a The Verge.

A Meta egy eddig ismeretlen technológiát szeretne létrehozni, ami olyan szinten megváltoztathatja az életünket, mint annak idején az internet, majd az okostelefonok és az iPhone megjelenése. A tech guru a „szent grálként” is hivatkozik a találmányára, amelyben az emberek háromdimenziós avatárokon keresztül lépnek kapcsolatba egymással. A metaverzumot élete nagy projektjének tekinti, amellyel egyben a botrányoktól és bírságoktól hangos vállalat jóhírét is szeretné helyreállítani. Zuckerberg nem titkolt szándéka, hogy ott dolgozzunk, adjunk-vegyünk, és szerezzünk barátokat is, akikkel akár sakkozhatunk vagy vívhatunk is.

Fotó: EyePress via AFP

A vállalattól kiszivárgott ütemterv szerint 2024-ben, 2026-ban és 2028-ban fognak újabb modelleket a piacra dobni, és mindegyik egyre több funkcióval lesz majd felruházva. A Nazare projekt már készülőben lévő új verziója lenyűgöző élményt ígér a szemüveget viselők kommunikálásában, amely meghaladja a videóhívás lehetőségeit. Két éven belül terveznek egy másik készüléket is, a Hypernova az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők számára is elérhető lesz.

Alex Himel, az AR alelnöke annyit elárult, hogy

a közeljövőben több tízmillió okosszemüveget terveznek értékesíteni.

Fotó: JOAN CROS / AFP

Már tesztelik a metaverzumban való kereskedést is, sőt, az új virtuális világok megalkotói is fizetést kaphatnak az Egyesült Államokban. Megszülettek az első sikersztorik a metaverzumban. A virtuális valóságban rejlő értékeket és árucikkeket ugyanúgy be lehet árazni, mint ahogyan a fizikai üzletekben megvásárolhatók. Ennek ékes példája egy csak digitálisan létező földrész, a Decentraland értékesítése, amely 2,4 millió dollárért kelt el. Zuckerberg világa sok mindennel csábít, a metaverzumban például valaki olyan ruhadarabokat álmodhat meg magának, és azután virtuálisan fel is veheti azokat, amelyeket a valódi életben nem hordhatna, vagy olyan eseményekre, tájakra juthat el, ahova nem lenne lehetősége.

Tavaly majdnem a duplájára nőtt a kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) eszközök forgalma, a legtöbb készüléket az év végén adták el. A legnépszerűbb a Meta Quest 2 márka volt. 2026-ig évente átlagosan 35,1 százalékos bővülés várható ezeknek az eszközöknek az értékesítésében. A fejlesztések viszont elég költségesek, főleg az emelkedő anyagárak mellett, Zuckerberg önti a milliárdokat a programba.