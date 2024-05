Ömlik a tőke Szerbiába – Kína vezet

Tavaly több mint 4,5 milliárd eurónyi közvetlen külföldi tőkebefektetést eszközöltek Szerbiában. A Szerb Nemzeti Bank (NBS) adatai szerint

az összeg 100 millióval több, mint 2022-ben, amikor 4,4 milliárd eurót fektettek be külföldiek a szerb gazdaságba.

Külföldi tőke is hajtja a szerb gazdaságot / Fotó: Getty Images

A legtöbb befektető tavaly az Európai Unióból érkezett, egyéniben viszont Kína a listavezető. Az összes befektetésnek majdnem a fele, mintegy 2,2 milliárd euró értékben az EU területéről érkezett a tőke. Kína viszont első helyen van, ha országos lebontásban nézzük az adatokat. A távol-keleti országból 1,4 milliárdot fektettek be Szerbiában. Majdnem ugyanekkora összeget fektettek be a szerb gazdaságba a kínaiak 2022-ben is. Egyéniben a második helyen, sokak számára némi meglepetést okozva, Hollandia áll, ahonnan 2023-ban 738 millió euró értékben érkezett befektetés. Egy évvel korábban „mindössze” 148 millió eurót ruháztak be a hollandok. A harmadik legnagyobb közvetlen külföldi tőkebefektető az országban Nagy-Britannia, 383 millió eurós közvetlen befektetéssel.

Hollandiától eltérően azonban az előző, 2022-es évhez képest mintegy 330 millió euróval kevesebbet ruháztak be a britek Szerbiában.

A negyedik helyen Ausztria van a listán, 308 millió közvetlen tőkebefektetéssel.

Németország hosszú távon Szerbia egyik legfontosabb befektetőjének számít, de a tavalyi listán csak az ötödik helyen áll valamivel több, mint 179 millió eurós működőtőke-befektetéssel. Az előző évihez viszonyítva ez visszaesést jelent, akkor 282 millió euró közvetlen beruházás érkezett Németországból Szerbiába. Oroszország a hatodik, 162 millió eurós részvétellel.

Tavaly a gumi- és műanyagtermékek gyártásába ruháztak be legtöbbet,

476 millió eurót. A gépjármű-, pótkocsi- és félpótkocsi-gyártás területén 288 millió euró értékben ruháztak be.