Francia választás: drákói szigort ígérnek Le Penék

A leköszönő kormánynak is kellene találnia egy 20 milliárd euró értékű kiadáscsökkentést 2024-re és kétszer ennyit 2025-re, miután Franciaország költségvetési hiánya az idén a GDP 5,5 százalékára ugrott (egy euró 394,9 forint).

Jordan Bardella lehet az új francia kormányfő a választás után / Fotó: AFP

Tanguy szerint Franciaországnak meg kell tartania a jelenlegi kormány azon tervét, hogy 2027-re a GDP 3 százalékára csökkenti a hiányt, összhangban az Európai Unió költségvetési szabályzata, a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti kötelezettségvállalásaival.

„A stabilitási paktumot tiszteletben kell tartani, Franciaországnak muszáj betartania adott szavát” – mondta Tanguy.

Megnyugodtak némileg a piacok

A francia politikával kapcsolatos pénzügyi aggodalmak az elmúlt napokban némileg enyhültek, ami Tanguy szerint részben annak köszönhető, hogy az Európai Központi Bank szükség esetén képes beavatkozni a piacok megnyugtatására.

„Korábban is megtette, és most is meg fogja tenni, még akkor is, ha nem szükséges, mert a francia gazdaság szilárd” – mondta ezzel kapcsolatban a politikus, hozzátéve, hogy a francia nép által felhalmozott hatalmas megtakarítások szintén segíthetnek a piaci feszültségek enyhítésében.

Gerald Darmanin belügyminiszter erőszaktól tart a választáson / Fotó: AFP

Az is segített, hogy a párt visszavonta radikálisabb tervei egy részét, például a nyugdíjkorhatár 60 évre csökkentését, és Bardella azt is megígérte, hogy végigviszik a jelenlegi kormány terveit a vállalatokat sújtó adók csökkentésére.

A stratégia bevált: az Ipsos friss felmérésének eredménye szerint

a Nemzeti Tömörülésben bíznak immár leginkább a franciák, ha a gazdaságról és a költségvetésről van szó.

Erőszaktól tart a belügyminiszter

A kampány az utolsó hetébe lépett, mivel az első fordulót a hétvégén tartják, és Gerald Darmanin belügyminiszter attól tart, hogy erőszak törhet ki. „Lehet, hogy extrém erőssé válik a feszültség” – nyilatkozta hétfőn az RTL rádiónak, hozzátéve, hogy a hatóságok felkészültek a „kimondottan robbanásveszélyes” helyzetekre, különösen, mivel már egy hónap sincs hátra a párizsi olimpia megnyitójáig.