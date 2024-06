Gyorsan dűlőre vinnék Von der Leyen ügyét Európa vezetői

Az EU vezetői hétfőn találkoznak, hogy megvitassák az európai parlamenti választások nyomán a legfontosabb brüsszeli munkákat. Olaf Scholz német kancellár kijelentette: úgy véli, hogy hamarosan megszületik a döntés Brüsszel legfontosabb posztjairól – beleértve Ursula von der Leyen újbóli megerősítését az Európai Bizottság elnöki posztján –, amivel Emmanuel Macron francia elnök hasonló szavait visszhangozta.

„Most nagyon gyorsan megszületik a döntés a legfontosabb állásokról, amelyeket Európában be kell tölteni ahhoz, hogy az cselekedni tudjon” – mondta Scholz az Axel Springer sajtóorgánumoknak adott interjújában a G7-csúcstalálkozón Olaszországban.A Politico cikke szeirnt, az EU vezetői hétfőn Brüsszelben informális csúcstalálkozóra gyűlnek össze, hogy megvitassák az EU vezető állásait, köztük az Európai Bizottság következő elnökét, az Európai Tanács elnökét és a külpolitikai vezető személyét.

Fotó: AFP

A lap szerint, hétfőn várhatóan már informális döntést is hoznak, mielőtt az Európai Tanács következő, június 27–28-i csúcstalálkozóján megkötik a megállapodást. A kétfordulós tárgyalássorozat (a másodikat június 27–28-ra tervezik) során a tagállamok vezetőinek meg kell állapodniuk az Európai Bizottság (amelyet most Von der Leyen vezet), az Európai Tanács (ezt Michel elnökli) és az Európai Parlament (bár a parlament szavaz a saját vezetéséről) következő elnökéről, valamint a következő külügyi vezető személyéről. Brüsszeli rossznyelvek szerint Michel ez utóbbi pozíciót magának szeretné elhappolni, ám ez nem fog menni úgy, hogy Von der Leyen marad a Bizottság elnöke.

Márpedig, mint arról a Világgazdaság is beszámolt korábban a nagyobb uniós tagállamok vezetői úgy tűnik, már meg is hozták a döntésüket.

Scholz konkrétan úgy fogalmazott, hogy

mindenki egyetért azzal, hogy ezeket a kérdéseket gyorsan és egy menetben eldöntjük.

A hét elején Macron azt is kijelentette, hogy szerinte az EU-s tárgyalások döntést hozhatnak Brüsszel vezető állásairól a következő héten. Mindez annak fényében is különös, hogy Scholz nyilvánosan nem támogatta Von der Leyent, de most azt mondta, hogy „minden jel arra utal, hogy Ursula von der Leyen egy második ciklusban is betöltheti” a választásokat.