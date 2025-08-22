Ezt eddig nem tudtuk: J. D. Vance lecsapott Zelenszkijre a Fehér Házban, Trump mellett ülve hozta rá a frászt az ukrán elnökre – „Ha jól viselkedsz, meg se szólalok”

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki alaszkai csúcstalálkozója után alig néhány nappal, hétfőn este már Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt látta vendégül az Amerikai Egyesült Államok első embere. A találkozóra több európai vezető politikus is elkísérte az ukrán államfőt. Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance most új információt osztott meg az ukrán elnök látogatásáról.

J. D. Vance már a találkozó elején leszerelte Zelenszkijt / Fotó: Peter Zay / AFP

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij előző washingtoni látogatása nem volt épp sikertörténet, az ukrán elnök nem túl barátságos hangnemű egyeztetést folytatott Donald Trumppal és alelnökével, a felek szinte egymásnak ugrottak, egymás szavába vágva vitatkoztak, a tárgyalás pedig elmaradt, mert az ukrán vezető elhagyta a Fehér Házat. Mindkét fél érdeke az volt, hogy ezúttal konstruktívabb legyen a diskurzus. J. D. Vance is ezt szerette volna, ezért igyekezett elejét venni a heves vitának.

„Elnök úr, ameddig jól viselkedik, addig meg sem szólalok, nem mondok semmit” – mondta a találkozó előtt Zelenszkijnek az alelnök. Vance ezzel próbálta leszerelni az ukrán elnököt, a legutóbbi találkozón ugyanis látványos egyet nem értés volt közöttük. Az amerikai alelnök arra számított, hogy Zelenszkij konstruktívabb lesz Trumppal, hogy elkerülje azt, hogy ő is bekapcsolódjon a vitába – fejtette ki az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

VP Vance to Zelenskyy: "Mr. President, so long as you behave, I won't say anything."



Vance explains to @IngrahamAngle how he broke the ice with Ukrainian President Zelenskyy while he was at the White House on Monday pic.twitter.com/689I6mN4td — Fox News (@FoxNews) August 20, 2025

Az üzengetés Vance részéről már jóval a találkozót megelőzően, sőt, már a Trump–Putyin-tárgyalás előtt megkezdődött. Az Egyesült Államok alelnöke egészen meglepő, de világos nyilatkozatot tett az alaszkai csúcs előtt Ukrajnáról és Zelenszkijről. A Fox News televíziónak adott interjújában közölte, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem finanszírozza az orosz–ukrán háborút, egyúttal azt is kijelentette, hogy az aktuális frontvonalra épülő békét akar.

J. D. Vance eddig is kemény és nyílt gondolkodásáról volt ismert, valamint az is tudvalevő, hogy nem szimpatizál különösebben Ukrajna jelenlegi vezetésével. Azonban az augusztus eleji kijelentései még így is meghökkenést váltottak ki.