Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóján Brüsszel újabb ajándékkal kedveskedett Kijevnek: 4,05 milliárd eurót (1600 milliárd forintot) utalt át különböző uniós alapokon keresztül. A támogatás eddig soha nem látott mértéket öltött, miközben az uniós gazdaságok egyre több nehézséggel küzdenek.

Az Európai Bizottság közvetlenül Ukrajna függetlenségi évfordulója előtt újabb 4,05 milliárd eurót utalt Kijevnek / Fotó: ANP via AFP

Az évfordulós óriásajándékból

3,05 milliárd az „Ukrajna-eszköz” keretében érkezett;

további egymilliárdot pedig az Európai Bizottság rendkívüli makrofinanszírozási hitelprogramjából folyósítottak.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke ezt csak úgy kommentálta, hogy „amikor Ukrajna erős, Európa is erősebb”.

Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója (augusztus 24.) előtt az EU újabb erőteljes jelét adta rendíthetetlen támogatásának azzal, hogy 4,05 milliárd eurót folyósított az országnak

– indít a bizottsági közlemény.

Von der Leyen kijelentésének fonákja: az elnök és bizottsága kritikusai szerint a tagállamok gazdaságai gyengülnek, miközben Kijev feneketlen zsák módjára nyeli az eurómilliárdokat.

Az unió és tagállamai a háború kezdete óta már 168,9 milliárd eurót fordítottak humanitárius, pénzügyi és katonai támogatásra – ez az összeg nagyobb, mint tucatnyi tagország teljes éves költségvetése. A nyilvánosságra került tervek szerint további százmilliárdok várnak folyósításra.

Ukrajna függetlensége, az EU adóssága

A mostani átutalás is jól mutatja, hogy Brüsszelben nem ismernek határt: a 2024–2027 közötti időszakban összesen 50 milliárd eurónyi támogatásról döntöttek Ukrajna javára. Mindezt egy olyan ország esetében, amelynek korrupciós ügyei évtizedek óta megoldatlanok, és ahol a „reformok” papíron sokkal gyorsabban haladnak, mint a valóságban.

Az is figyelemre méltó, hogy a mostani milliárdok kifizetését azzal indokolták, hogy Ukrajna „teljesítette” a brüsszeli feltételeket , köztük a közszféra átalakítását vagy a „zöldátmenet” előmozdítását. A kérdés adja magát: vajon hány nyugati tanácsadó cég és brüsszeli bürokrata él meg ezekből a reformprogramokból, miközben az uniós állampolgárok egyre magasabb rezsit és élelmiszerárakat fizetnek?