Közelebb jön a tenger a Vajdaságiaknak - Újvidékről közvetlen vonat indul Barba

Az Újvidék–Szabadka közötti rész is hamarosan elkészül, az építőmunkások tehervonatjai és haszonjárművei már használják is a duplavágányos vasútvonalat. A tesztelést követően – a várakozások szerint – már az év vége előtt át is adják a forgalomnak.

Fotó: AFP

Már megérkezett Belgrádba az a szerelvény, amely miután lezajlanak a szükséges tesztelések, december elsejétől közlekedik majd kétóránként a szerb főváros és Szabadka között.

A Sólyom lesz legkorszerűbb elektromos vonat, amely a szerbiai vasutakon közlekedik. A Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút az Egy övezet, egy út nevű kezdeményezés része, amely a görög pireuszi kikötőt köti össze vasúton az Európai Unióval. A vasút összesen 350 kilométeréből 184 kilométer Szerbiában, 166 pedig Magyarországon épül.

A tartományi székvárosból vonaton

fél nap alatt lehet eljutni a montenegrói tengerpartra.

Újvidék és Bar között június 14-től rendszeres járatok indulnak. Már megvásárolhatók a jegyek, az első vonat Újvidékről június 14-én indul, az utolsó szeptember 15-én, míg Barból az első szerelvény június 15-én gördül ki és szeptember 16-áig közlekedik. Újvidékről 8.20-kor indul a vonat, a belgrádi állomásról 9.31-kor. A végállomásra a menetrend szerint 20 óra 37 perckor fut be – olvasható a vasúttársaság honlapján. Egy irányban a másodosztályú vonatjegy Újvidék és Bar között 26,80 euró, Belgrádtól 24 euró. Barból vissza 9 órakor indul és 20 óra 28 perckor érkezik Újvidékre.