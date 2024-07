A BYD városában nincs esélyük a benzines autóknak

Élen jár az elektromos átállásban a dél-kínai Kanton tartományban fekvő Sencsen városa, ahol az új energiaforrásokat hasznosító járművek (NEV) részaránya az értékesítésben már megközelíti a 80 százalékot, és ezzel a kínai metropolisok közül is kiemelkedik. Egészen pontosan 77,4 százalékot mutatott a júniusi statisztika, ami egyben havi rekordot is jelent a NEV-penetrációt tekintve – adta hírül a Shenzhen Special Zone Daily. Az idei első félév összesítése 72,6 százalékos NEV-arányt mutat az eladásokban, ez a gyakorlatban 109 ezer darabos értékesítést jelent, melyből a BYD is jelentősen kiveszi a részét.

A BYD Sencsenben gyártott autóiból Európába is jut / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az erősödő trend egyébként az egész országra jellemző, a Kínai Személyautó-gyártók Szövetsége (CPCA) által július elején közzétett adatok szerint a múlt hónapban a NEV-k kiskereskedelmi értékesítése elérte a 856 ezret, a penetráció pedig újabb rekordra, 48,4 százalékosra nőtt.

A BYD városában a zöld autó a trendi

Sencsenben a legfrissebb adatok szerint 13 millió 312 ezer ember él, számuk csak tavaly 1,83 százalékkal nőtt. Tulajdonukban a júniusi adatok szerint 4,263 millió autó volt, amelyből 1,08 millió volt NEV, azaz

elektromos hajtású (BEV),

tölthető hibrid (PHEV)

vagy üzemanyagcellás (FCV) gépkocsi.

A NEV-járművek penetrációja a teljes állomány körében már meghaladja a 25 százalékot, ami kirívóan magas még a fejlett országok gazdag nagyvárosai körében is – leszámítva Norvégia fővárosát, Oslót. Az egész országot tekintve a kép árnyaltabb, de a növekedő trendet legfeljebb apróbb pihenők szakítják meg. A kínai belügyminisztérium július elején közzétett összesítése szerint

440 millió négykerekű koptatja az ország útjait, közülük 24,72 millió darab esik a NEV-kategóriába, vagyis a penetráció már 7,18 százalékon áll.

A világ legnagyobb autópiacán a tisztán elektromos hajtású járművek száma jelenleg 18 millió 134 ezer, részesedése a NEV-kategórián belül 73,35 százalékos.

Az önkormányzat is partner az átállásban

Visszatérve Sencsenhez, a város kiemelt szerepe nem a véletlen műve, hiszen itt található a Szegeden és Törökországban épülő gyárai révén európai bevételére készülő BYD globális központja és három gyára is. Az összesen 704 ezer embert foglalkoztató BYD méreténél fogva saját városnegyedet épített ki Sencsenben, ahol a helyhatóság – egyes vélemények szerint – a leginkább NEV-barát közlekedési politikával járul hozzá az elektromos átállás felgyorsításához.