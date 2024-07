Beütött a drágaság Oroszországban, a jegybank is megadta magát

Oroszország központi bankja idén először kamatemelés mellett döntött, miután hat hónapon keresztül gyorsult az árnövekedés, ami arra késztette a döntéshozókat, hogy felülvizsgálják a második fél évre tervezett enyhítési terveiket. A jegybank pénteken 16 százalékról 18 százalékra emelte az irányadó kamatlábat, összhangban a legtöbb előrejelzéssel. A döntéshez mellékelt közleményben a döntéshozók kijelentették, hogy „mérlegelni fogják a kulcskamat további emelésének szükségességét a következő üléseken”.

Kamatemelés Oroszországban: így fékezik meg az inflációt / Fotó: AFP

„Ahhoz, hogy az infláció újra csökkenni kezdjen, a monetáris politikát tovább kell szigorítani” – közölte a központi bank. Az oroszországi árnövekedés felgyorsult, mióta a központi bank szüneteltette a kamatemeléseket, még inkább eltávolodva a 4 százalékos céltól. Egyes, a központi bank hatáskörén kívül eső tényezők is hozzájárultak az erősebb árnyomáshoz, mint például a váratlan fagyok, amelyek tönkretették a termést, és az élelmiszerinfláció a májusi 8,3 százalékról júniusban 12,3 százalékra nőtt – írja a Bloomberg.

Az orosz jegybank 2023. december 15-i ülésén 100 bázisponttal, évi 16 százalékra emelte az irányadó rátát, amit a következő ülésein – február 16-án, március 22-én, április 26-án és június 7-én – nem változtatott.

Az Orosz Központi Bank egy nemrég készült jelentésben elismerte, hogy a második félévben szigorúbb monetáris feltételekre lesz szükség az infláció célhoz való visszatéréséhez.

A központi bank pénteken felülvizsgálta középtávú kilátásait, és most magasabb árpályát vár. Az éves inflációt az év végére 6,5–7 százalékra prognosztizálja, szemben a korábbi 4,3–4,8 százalékos előrejelzéssel. A bank, amely korábban azt várta, hogy az infláció 2024 végére visszatér a célhoz, most nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár a jövő év végén is elmarad a célkitűzéstől.

Míg Vlagyimir Putyin orosz elnök mindent megtesz azért, hogy valóban ne szigetelődjön el, május óta húsz külföldi politikai vezetővel találkozott, a gazdasági társaságok már nincsenek ilyen könnyű helyzetben. Immár az Oroszországgal még kereskedelmet folytató országok helyi bankjait is tépázzák az úgynevezett másodlagos szankciók.