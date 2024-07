Privatizáció helyett felpörgeti az állami vállalatok működését India

Narendra Modi, júniusban újraválasztott indiai miniszterelnök változtat eddigi gazdaságpolitikáján és eltér az eddigi agresszív privatizációs programjától, hogy inkább az állami vállalatok nyereségesebbé tételére összpontosítson – tudta meg a Reuters kormányzati forrásoktól.

Narendra Modi miniszterelnök az állami vállalatokat inkább versenyképesebbé tenné, mint eladná / Fotó: AFP

Modi 2021-ben jelentette be, hogy India 600 milliárd dolláros állami szektorának jelentős részét magánkézbe adja. A választások után azonban Modi elvesztette a parlamenti többségét és immár a koalíciós partnerek akaratának is meg kell felelnie. A gazdaságpolitikai fordulat hátterében így a politikai tér megváltozása is állhat.

„A kormány a válogatás nélküli eszközértékesítésekről az állami tulajdonú vállalatok belső értékének növelésére helyezi át a hangsúlyt” – idézte a hírügynökség az egyik forrását.

Célja, hogy a márciusig tartó pénzügyi évben 24 milliárd dollárt bevételt érjen el, amelyet a vállalatokba fejlesztésre visszacsatornázhatnak.

A részletes terveket várhatóan 23-án mutatja be Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter. Ezek közt szerepelhet az állami vállalatok tulajdonában található, kihasználatlan földterületek és egyéb eszközök értékesítése, valamint az is, hogy ezentúl ötéves teljesítmény- és termelési célokat határoznak meg a cégeknek.

Megváltozik a vállalatok menedzsmentje a versenyképesség növelése érdekében

Míg eddig a kormány nevezte ki az állami vállalatok vezetőit, addig várhatóan a következő, 2025–2026-os pénzügyi évtől a cégek igazgatótanácsaiba szakmai toborzással kerülhetnek tisztviselők, akik egyrészt bőséges teljesítményösztönzést kapnak, másrészt nagyobb autonómiát. A megfelelő szakértők helyzetbe hozásához utódlási tervet készítenek és 230 ezer menedzsert küldenek képzésre, hogy felkészítsék őket a vezetői szerepekre.

A kormány azt reméli, hogy a vállalatok ezáltal versenyképesebbé válhatnak.

Már nem sürgős az állami vállalatok privatizációja

Sunil Sinha, a Fitch hitelminősítő intézet helyi ágának, az India Ratings vezető közgazdásza szerint az állami vállalatok olcsóbb értékesítését nehéz lesz átvinni a törvényhozáson Modi parlamenti többségének csökkenése után.