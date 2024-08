Arany: ausztrál kézre játszották a környék legnagyobb lelőhelyét

Bejárta korábban a világsajtót a hír, hogy hatalmas lítiumlelőhelyet fedeztek fel Szerbiában, ami sokak szerint jelentősen hozzájárulhatna az ország gazdasági felzárkózásához.

Aleksandar Vucic szerb államfő már tavaly beszélt az arany lelőhelyéről / Fotó: Ludovic Marin / AF

Ugyanakkor a környezetkárosító bányászat ellen mind több városban szerveznek tiltakozó megmozdulásokat,

melyek hátterében sokak szerint az ellenzéki pártok húzódnak meg.

Nemcsak lítium van van Szerbiában, rengeteg arany is lapul a föld alatt

A napokban azonban már nem csak a lítium a téma, a szerb újságok egy hatalmas aranylelőhelyről is cikkeznek.

Ennek apropója, hogy az ausztrál Strickland Metals cég mintegy 37 millió dollárért megvásárolta a szerbiai Rogozna aranyprojektet, ami valójában egy lelőhely felvásárlását jelenti, ahol a becslések szerint mintegy 170 tonna aranyat rejt a föld.

A Strickland Metals pár nappal ezelőtt egy előzetes kutatás eredményeit közölte, amelyek jelentős geológiai anomáliára utalnak Obradov Potok területén. A feltételezések szerint az arany mellett van ott réz és cink is.

A geofizikai kutatások során az ausztrálok négy gyémántfúrót is felhasználtak. Több mint 60 millió dollárt fektettek be a kutatási és műszaki munkákba, és azt feltételezik az eredmények alapján, hogy az arany mellett 200 ezer tonna réz és 360 ezer tonna cink is lapulhat a föld alatt.

A világ legnagyobb lelőhelyére bukkantak

Ezt azt jelenti, a hely valójában a világ egyik legnagyobb feltáratlan aranylelőhelye. Az eredményekből arra következtetnek, hogy egytonnányi ércben 160 gramm arany van. Évente 230 ezer tonnányi érc feldolgozása során 450 kiló aranyat, 3 tonna ezüstöt, 3,2 tonna ólmot és 12 tonna cinket nyerhetnének ki.

Szerbia ásványkincsekben rendkívül gazdag, aranyat is több helyen bányásznak, jelenleg főleg Bor környékén. Aleksandar Vucic államfő még tavaly decemberben egyik televíziós beszédében megpendítette, hogy éppen az ország egyik legszegényebb részében rejt rengeteg aranyat a föld, de nem volt hajlandó konkrétan meghatározni, hogy hol.

Sokak szerint az elnök az úgynevezett Szerb-Kárpátokra, a Homolje-hegyekre utalt. Valójában már a 19. század óta ismert volt a tény, hogy a Homolje-hegyek ércekben gazdagok, egyebek közt arany is található ott. Már a Jugoszláv Királyságban, majd a második világháborút követően Tito alatt is folytatódtak geológiai kutatások, amelyek megerősítették a tényt, hogy egytonnányi ércből átlagosan 16-17 deka arany nyerhető ki.