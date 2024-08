Már a téli nagy betárolás előtt kilőtt a gáz ára Európában

Megugrott az európai gázár: a holland TTF gáztőzsdén 39-40 euró/megawattóra környékén zajlik a kereskedés. Az áremelkedéshez vezető piaci bizonytalanság elsősorban annak köszönhető, hogy harcok zajlanak az oroszországi Kurszk-régióban, köztük Szudzsában. A kisvárosban található az egyetlen tranzitállomás, amelyen keresztül Oroszország még földgázt szállít Európába.

Fotó: AFP

A piacok attól tartanak, hogy az oroszok vagy az ukránok leállítják a gázellátást, ami Magyarországon mellett Szlovákiának és Ausztriának fájna, bár a Bloomberg szerint mindkét háborúzó fél kifejezte hajlandóságát a gázszállítás fenntartására. A nyugtalanságot fokozza a közel-keleti konfliktus és a norvég gázipari létesítményekben végzett karbantartás.

A TTF-gáz ára most magasnak tekinthető ugyan, de hosszú távon már egyáltalán nem vészes: az energiahordozó jegyzése 2022 nyarán a jelenlegi árnak közel tízszeresét is elérte, és az elmúlt egy évben is járt már jelentősen magasabban, 55 euró környékén is. Érdemes megemlíteni, hogy az orosz gáz Ukrajnán keresztül történő szállításáról szóló gáztranzit-megállapodás lejár az év végén.

Emiatt az orosz gázról való leválásra minden érintett javában készül, bár egy hirtelen, idő előtti leállás sok gondot okozna.

Míg korábban Európa gázellátásának mintegy harmada érkezett Oroszországból, mostanra a régió egyre inkább a Norvégiából érkező csővezetékes szállításoktól, valamint az Egyesült Államokból és Katarból érkező cseppfolyósított földgáz- (LNG) szállítmányoktól függ. A piac pedig az energiaválság átvészelése után is nagyon érzékenyen reagál minden egyes hírre.

A kereskedőkön érződik ugyan a félelem a gáztranzit megszakadása miatt, de annak a jelenlegi információk szerint nem áll fenn közvetlen veszélye: az Ukrajnán keresztüli gázáramlás jelenleg is folymatos, így az ellátásbiztonság minden bizonnyal garantálható a következő napokban-hetekben.