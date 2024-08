Ukrán katonák a Kurszk régióban található Szudzsa városában egy gáztranzitállomás fölött átvették az irányítást, erről jelent meg egy videó pénteken az ukrán médiában, írja a Reuters.

Súlyosbodik a helyzet Kurszknál: az ukránok újabb gáztranzitállomást foglaltak el

A 29 másodperces videóban az látható, hogy ukrán katonák a Gazprom orosz gázkonszern logójával ellátott épületben tartózkodnak.

A várost az ukrán fegyveres erők ellenőrzik, a város nyugodt, minden épület sértetlen

– mondta egy katona a videóban, illetve elhangzik az is, hogy „a Gazprom stratégiai létesítménye a 61. különálló sztyeppei dandár 99. gépesített zászlóaljának irányítása alatt áll. Békés eget kívánok mindenkinek.”

A Reuters ugyanakkor nem tudta ellenőrizni a videót, és az akciót az ukrán hadsereg vezérkara sem kommentálta. Az ukrán hadsereg – és Volodimir Zelenszkij elnök – eddig a hallgatás politikáját követte a Kurszk régióba való fegyveres behatolást követően.

Увечері 9 серпня в соцмережах з'явилось відео з бійцями, які стверджують, що перебувають у місті Суджа Курської області РФ і контролюють об'єкт "Газпрому".



A KyjivIndependent szerint a Meduza független orosz sajtó azt állítja, hogy a videó egy sikátorban készült a Zaoleshenka településen, Szudzsa nyugati szélén, ahol a Gazprom létesítmény található, két kilométerre a városközponttól.

Mint korábban mi is megírtuk, Magyarországot is negatívan érinti az ukránok akciója, ugyanis olyan létesítményt támadtak meg a héten a fegyveres erők, amelynek épségén múlik a gázszállítás Európába. Az események hatására a nyolchavi csúcsra ugrott az európai gázár, szerdán közel 6 százalékkal emelkedett annak hírére, hogy az ukrán hadsereg elfoglalta az egyik legfontosabb orosz gáztranzitpontot. Az utolsót, amiből még jelenleg is folyik a vezetékes földgáz Európába Ukrajna területén keresztül.