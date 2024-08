Meloni megduplázza a gazdag külföldiek adóját

Olaszország megduplázza az újonnan letelepedők külföldi jövedelmére kivetett átalányadót, ami csapást mér a gazdag külföldi lakosokra, hisz ők a magasabb adók elől menekülnek más európai országokba. Meloni viszont a lakhatási válság miatt lépéskényszerbe került az olasz belpolitikában – adta hírül a Financial Times.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a párizsi olimpia dzsúdóversenyén – odahaza nem tapsoltak a gazdagok / Fotó: AFP

Giorgia Meloni miniszterelnök kabinetje a héten jóváhagyta, hogy az Olaszországban adóügyi szempontból újonnan letelepedett személyek külföldi jövedelmére kivetett éves illeték 200 ezer euróra emelkedjen. A jelenlegi, 100 ezer eurós adókedvezmény, bár népszerű a tehetős magánszemélyek körében, ellentmondásos volt az olaszok számára, különösen az üzleti fővárosban, Milánóban, ahol a szupergazdagok közelmúltbeli betelepedését okolták az ingatlanárak és a megélhetési költségek növekedéséért.

Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter, aki az illetéket a milliárdosok átalányadójának nevezte, egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a megemelt összeg továbbra is olyan szinten marad, amely „érdekes” lehet a tehetős külföldiek számára. Később a Financial Timesnak nyilatkozva tisztázta, hogy a magasabb illeték csak azokra vonatkozik, akik mostantól kezdve adóügyi illetőséget vesznek fel Olaszországban, és nem azokra, akik már korábban is odaköltöztek.

Róma azt is el akarta kerülni, hogy más országokkal versenyezzen a magánszemélyek és vállalatok adókedvezményekkel való elcsábításában.

Ha ez a verseny elkezdődik, az olyan országok, mint Olaszország – amelynek nagyon korlátozott az adózási mozgástere –, elkerülhetetlenül vesztésre vannak ítélve

– mondta a pénzügyminiszter.

Meloni a közösségi médiában megvédte a döntést, mondván, hogy a kormány 'helyesnek tartotta, hogy megduplázza a gazdag külföldiekre kivetett adó összegét, mert szigorítani akarta a rendkívül nagyvonalúnak tűnő intézkedést.

Olaszországban tavaly a bruttó hazai termék 7,4 százalékát kitevő költségvetési hiányt mutattak ki, ami több mint kétszerese az EU által meghatározott, 3 százalékos határértéknek.