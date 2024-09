Félezer kilométerre is elviszi a kamionokat a CATL új szuperakkumulátora

Újabb technológiai áttörést ért el az elektromos tehergépjárművekben felhasználható akkumulátorok fejlesztése terén a CATL, amely szeptember 16-án a hannoveri IAA Transportation 2024 kiállításon mutatta be legújabb termékcsaládját – közölte a vállalat.

Az új kamion akkumulátorok 500 kilométert is bírnak / Fotó: XIN LIU

A kifejezetten nehéz-tehergépjárművek számára kifejlesztett Tectrans-T akkumulátor különböző termékváltozatai 600 kWh maximális teljesítményre képesek, akár 2,8 millió kilométeres futásteljesítmény mellett a termék teljes életciklusa alatt. A gyorstöltésnek köszönhetően az akkumulátor egyes verziói mindössze 15 perc alatt 70 százalékos töltési szintet képesek elérni, ezáltal jelentősen növelik az elektromos járművek hatékonyságát, illetve zökkenőmentesebbé teszi azok töltését is.

A kínai akkumulátorgyártó Németországban az új Tectrans-T akkumulátor két változatát mutatta be. A Tectrans-T Long Life Edition rendkívül hosszú használhatóságot, 2,8 millió kilométeres futásteljesítményt kínál 15 év alatt. A Tectrans-T Superfast Charging Edition legfőbb előnye pedig a 4C töltési lehetőség, amely 15 perc alatt képes az akkumulátor 70 százalékos feltöltésére.

Az akkumulátor kapacitása 200–600 kWh, 1,2 millió kilométeres maximális futásteljesítmény és 8 éves várható élettartam mellett.

Az egy töltéssel elérhető maximális hatótávolság pedig mindkét típus esetén 500 kilométer, amelyet a CATL akkumulátorcsere-megoldása is támogatja, tovább minimalizálva az amortizációs költségeket a rövid- és a hosszútávú szállítmányozásban egyaránt.

A CATL Tectrans-L

30–200 kWh akkumulátorkapacitással,

150–500 kilométer valós hatótávolsággal és

4C csúcstöltési sebességgel

8 éves vagy

800 ezer kilométernyi élettartamot kínál.

A kifejezetten elektromos buszokhoz kifejlesztett Tectrans-B-t – mely Tectrans Bus Edition néven is ismert – szeptember elején mutatták be Kínában. Energiasűrűsége 175 Wh per kilogramm, élettartama 15 év, amelyhez 1,5 millió kilométeres futástávolságot ígérnek, 10 év vagy 1 millió kilométer garancia mellett.

A CATL azt tervezi, hogy az új Tectrans-B akkumulátort 80 különböző buszmodellbe integrálja, ennek érdekében pedig már 13 ügyféllel épített ki partnerséget, köztük a kínai Dongfenggel, Golden Dragonnal és Yutong Bus-szal.