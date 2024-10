A világgazdaság törésvonalai az árakról a politikára és az adósságra tevődnek át

Az amerikai elnökválasztás kimenetele a legnagyobb politikai kockázat – értékeli a helyzetet a Bloomberg. Kamala Harris nagyjából Joe Biden gazdaságpolitikáját követi, ha nyer, ellenfele, a republikánus Donald Trump azonban a világgazdaság számára sokkoló jövőképet vázolt fel. Azzal fenyegetőzött, hogy legalább 10 százalékos vámot vet ki minden importált árura, és 60 százalékos – vagy még magasabb – vámmal terheli a Kínából származó importot. Ez olyan kombináció lenne, amely Wendy Edelberg, a Brookings Institution és Maurice Obstfeld, a Peterson Institute for International Economics közös elemzése szerint „káoszt okozna az üzleti életben”.

Trump viszont egészen más véleményen van:

Minél magasabb a vám, annál valószínűbb, hogy a vállalat betelepül az Egyesült Államokba, és gyárakat épít, hogy ne kelljen a vámokat megfizetnie

– mondta a volt elnök a Bloombergnek adott interjújában október közepén.

A Trump-hatás

Pedig a gazdasági előrejelzések szerint az Egyesült Államoknak van a legtöbb vesztenivalója.

Ha Kína megtorolja a Trump által javasolt vámokat, az amerikai GDP a 2028-as választások idejére 0,8 százalékkal csökkenhet a Bloomberg Economics szerint.

A kínai gazdaságot érő csapás körülbelül feleakkora lenne, az EU-ra és Japánra gyakorolt hatás pedig még ennél is kisebb.

Viszont ha Európa is beáll az amerikai gazdaságpolitika sodrába, az öreg kontinens ellen hozott kínai válaszlépések súlyos csapást mérnének az eurózóna gazdasági kilátásaira. Európában a gyártók már most is a gyenge kereslettel küzdenek. A beruházások a világjárványt követően nem tértek teljesen magukhoz, tavaly év vége óta ráadásul csökkentek is. A lakossági fogyasztás erős bérnövekedés, az enyhülő inflációs nyomás és az eddig szilárd munkaerőpiac ellenére továbbra is erőtlen.

Csütörtökön az EKB június óta harmadszor csökkentette irányadó kamatát, s jelezte, hogy az infláció a korábban előre jelzettnél hamarabb visszatérhet a 2 százalékos célértékhez, valamint bizakodását fejezte ki, hogy a recesszió elkerülhető.

Továbbra is a sima leszállás felé haladunk

– mondta Christine Lagarde elnök a döntést követően újságíróknak, hozzátéve, hogy egy újabb kereskedelmi háború veszélyeztetné ezt az eredményt. „Minden korlátozás, minden bizonytalanság, minden kereskedelmi akadály számít egy olyan gazdaságban, mint az európai gazdaság, amely nagyon nyitott” – mondta.