Szegény németek: Amerikából lőtték lábon a Scholz-kormány legfőbb politikai programját – kiderült az igazság, és ezt nehéz lesz kimagyarázni

Németország évtizedek óta tartó programja az energiaátállás, amelyet a Föld és a környezet védelmében hívtak életre. Az ukrán háború miatt az orosz gázról való leválást is igyekeznek zöld köntösbe öltöztetni az ideológiai okokon túl. Nem vitás, Németország megoldotta az orosz energiahordozók pótlását, csakhogy kérdés, milyen áron. Most egy amerikai tanulmány bebizonyította, hogy az orosz gáz helyett milliárd köbméterszámra berendelt, főképp amerikai LNG még annál is környezetkárosítóbb, mintha a németek még száz évig szenet égetnének az egyébként bezárásra ítélt szénerőműveikben.