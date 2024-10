Vámháború: Brüsszel visszautasította a kínai kompromisszumot

Visszautasította a kínai kormány kompromisszumos ajánlatát az Európai Bizottság, mely a Kínában gyártott elektromos autók elleni védővámok mellőzéséért cserébe minimum 30 ezer eurós (12 millió forint) árat szabott volna a kínai járműveknek.

A kínai gyártók túl jók, az európaiak nem tudják felvenni a versenyt / Fotó: AFP

Brüsszel szerint túl sok volt a kínai állami támogatás

A Reuters névtelenséget kérő forrásai szerint a kínai ajánlatot egy hónapja utasította vissza a bizottság, arra hivatkozva, hogy nemcsak a gyártók európai árai számítanak, hanem a gyártáshoz kapott állami támogatások és azok hatásainak megszüntetése is. Jelenleg a kínai gyártók, mint a SAIC vagy a BYD a megállapodás nélkül is több mint 30 ezer eurót kérnek autóikért az európai piacon, többszörösét annak, amennyiért Kínában kínálják a kocsikat. Ugyanakkor

az uniós piacra várhatóan jövőre megérkező BYD Seagull a várakozások szerint kevesebb mint 20 ezer euróba (8 millió forint) fog kerülni.

A felek továbbra is igyekeznek valamifajta kompromisszumra jutni, ellenkező esetben ugyanis október 31-től élesedhet a 45 százalékos védővám, amit Brüsszel 5 évre vezetne be. Kedden Kína is dömpingellenes intézkedéseket vezetett be az európai brandykkel szemben, miután a múlt héten az uniós tagállamok megszavazták a védővámok bevezetését. A lépés különösen a francia márkák számára lehet hátrányos.

A kínai kereskedelmi minisztérium korábban jelezte, hogy hajlandó tárgyalni a vámok alternatíváiról, például rugalmas árazási vállalásokról. A bizottság pedig azt közölte, hogy hajlandó tárgyalni a minimumárakról és az importkvótákról is. Az egyik forrás szerint inkább 35–40 ezer eurós minimálár (14–16 millió forint) lenne az elfogadható Brüsszel számára.