Az Apple volt a szinglik napjának vesztese Kínában, míg a Huawei hasított

A kínai kereskedők legfontosabb ünnepét, a szinglik napját is magában foglaló két hétben 9 százalékot csökkent éves alapon az okostelefonok forgalma egy piackutató szerint. A forgalom visszaesése újabb jele a kínai kereslet gyengélkedésének.

Az Apple forgalmát a riválisok mostanában bemutatott csúcsmodelljei húzták vissza / Fotó: NurPhoto via AFP

Csökkenő piacon növelte eladásait több gyártó is

A Counterpoint Research felmérése szerint azonban a visszaesés nem minden telefongyártót érintett azonosan, így

a Huawei 7 százalékos növekedésnek örülhetett, igaz, ennek az ára az volt, hogy több népszerű modellt (Pura 70, Mate 60, Nova 13) jelentős kedvezményekkel adtak.

Az Oppo megfizethető A sorozatának köszönhetően szintén képes volt eladásait 6 százalékkal növelni tavalyhoz képest, míg a Vivo 5 százalékkal növelte az eladott telefonok számát.

Ezzel szemben a Xiaomi 6 százalékos csökkenést volt kénytelen elkönyvelni, ám az újonnan bemutatott Xiaomi 15-sorozat jól teljesített, így a vállalat egyre erősebb a közép- és felső kategóriában is. A szinglik napjának igazi vesztese a HONOR és az Apple volt, az előbbi eladásai 15 százalékkal estek vissza, de az amerikai vállalat eladásai is két számjegyű mértékben csökkentek, miután számos cég dobta piacra most a csúcstelefonját. Az Apple számára vigaszt jelenthet, hogy az iPhone 16 Pro és Pro Max a legjobban fogyó telefonok között volt így is a fesztivál idején.