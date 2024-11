Adventi utazások – Krakkó egy falatnyi reneszánsz

Krakkó Kis-Lengyelország vajdaság központja, a 16. század végéig a Lengyel Királyság fővárosa, a hanzaszövetség tagja és 1978-tól a világörökség része. Mégis valahogy elkerülte itthon az új generáció figyelmét. A mai negyvenesek, ötvenesek inkább cseh és szlovák területekre járnak várost nézni és bulizni. Pedig Krakkó nem csak egy hétvégét érdemel.

Posztócsarnok Krakkó főterén / Fotó: Hőnyi Gyula

Krakkó óvárosát az elmúlt néhány évtizedben eredeti formájába állították vissza, és mára ékszerdobozként nyitják ki a turistáknak. Krakkó mára joggal vetett szemet a prágai turizmusra, az idegenvezetők határozottan állítják, hogy a város vezetése Prágával versenyez a turisták elhódításért. Tényszerű adat, hogy Kis-Lengyelország vajdaságba évente több mint 20 millió látogató (ennek a fele kifejezetten turista) érkezik, amiből Krakkó több mint 12 milliót fogad, kifejezetten turisztikai jelleggel pedig 7 milliót. A közeli reptere 3 milliós átutazóval (és jelentős kapacitástöbblettel) rendelkezik, tehát van hova fejlődni.

Krakkó magyar vonatkozásai

A magyarok számára különösen érdekes lehet város, mert a lengyel és a magyar királyság összefonódásai miatt számtalan hazai vonatkozása van – ezt érdemes önállóan felfedezni és kikutatni, nem is kell túl sok munkát belefektetni.

Az óvárosi rés a 13. századtól egészen a 19. századig formálódott, így a gótikától egészen a szecesszióig szinte minden stílus megtalálható. Külön érdekesség, hogy a város szerkezete, útjainak nyomvonala alig-alig változott a 14–15. századi fellendülés óta, így szó szerint ráköszön a turistára a középkor és az újkor hajnala. A város a 14. század második felében, II. Jagelló Ulászló alatt tagja lett a hanzaszövetségnek, innen ered a város gazdagsága is. III. Kázmér – aki nem mellesleg egy ellenvárost alapított szabad kereskedelmi joggal, ez ma Krakkó Kázmérváros része – halála után Nagy Lajos Anjou magyar király vette át a lengyel koronát, ám továbbra is megtartotta Krakkót a lengyel királyság fővárosának. Egészen 1587-ig, amikor a svéd Vasa-házból származó III. Zsigmond Varsóba költözött. A rossz nyelvek szerint állandóan betegeskedett a krakkói szeles időjárás miatt. Így lett Varsó a Lengyel királyság fővárosa, de Krakkó megtartotta előjogait. Amikor a svéd király elköltözött, a krakkói szóbeszéd szerint egyszerre nőtt az intelligenciaszint a városban és Varsóban is, utalva ezzel Krakkó magasabb szellemi színvonalára.