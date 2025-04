Az EU megállapodást ajánlott az Egyesült Államoknak az ipari termékekre kivetett vámok kölcsönös megszüntetéséről. Donald Trump amerikai elnök vámdöntései ellenére az Európai Unió kész a tárgyalásokra – ezt nyilatkozta a Bloomberg szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben, miközben az unió kereskedelmi miniszterei épp zárt ajtók között tárgyalnak az amerikai vámokra adott esetleges válaszlépésekről.

„Európa készen áll egy jó üzletre” – Von der Leyen már megállapodna Trumppal / Fotó: Anadolu via AFP

Musk hétvégén megadta az alaphangot

A mai nyilatkozat közvetlen előzménye, hogy Elon Musk, amerikai elnöki tanácsadó a hétvégén a vámok nélküli transzatlanti szabadkereskedelmi övezet mellett emelt szót, írja a Die Welt. A Tesla elektromosautó-gyártó cég vezetője a Lega jobboldali kormánypárt firenzei pártkonferenciáján nyilatkozott. „A vámokkal kapcsolatban remélem, hogy egy zéró vámok helyzet felé haladunk, Európa és Észak-Amerika közötti szabadkereskedelmi övezettel” – mondta Musk.

Előkészíti az EU a válaszlépéseket, de tárgyalni fognak

Mert Európa mindig készen áll egy jó üzletre. Tehát az asztalon tartjuk a kérdést

– fogalmazott a bizottság elnöke, ezért az Európai Unió egy importfelügyeleti munkacsoportot hoz létre az amerikai vámok következtében esetlegesen megnövekedő árumozgások nyomon követésére, miközben megpróbál tárgyalásokat folytatni a Trump-kormányzattal.

Von der Leyen ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a tárgyalási erőfeszítések mellett előkészítik az esetleges ellenintézkedéseket arra az esetre, ha a tárgyalások kudarcot vallanak.

Ezzel együtt megjegyezte, hogy az EU korábban felajánlotta, hogy lenullázza az ipari termékekre, köztük az autókra kivetett vámokat, ha az Egyesült Államok is megteszi ugyanezt, de Washington nem vállalta. Von der Leyen azt is bejelentette, hogy előmozdítja a kereskedelmi kapcsolatok bővítését más országokkal, és példaként Indiát, Thaiföldet, Malajziát és Indonéziát hozta fel. Kitért a dél-amerikai Mercosur szövetséggel, valamint Mexikóval és Svájccal kötött, már tervezett megállapodásokra is. A világkereskedelem 83 százaléka az Egyesült Államokon kívül zajlik.