Sorban állnak Európa sztárcsapatai Kerkez Milosért

A Bournemouth együttesében remekül futballozó Kerkez Milos teljesítményére a legnagyobb európai sztárklubok is felfigyeltek. Az angol Sky Sport értesülései szerint a magyar válogatott játékost régóta figyelő Liverpool mellett a Real Madrid és a Manchester City is komolyan érdeklődik a hátvéd iránt.

Kerkez Milos remek szezont fut a Bournemouth színeiben, nyáron valószínűleg klubot vált a fiatal hátvéd/Fotó: Oli Scarff/AFP

Kerkez Milos 2023 nyarán 15 millió fontért igazolt az AZ Alkmaartól a Bournemouth gárdájához. A szerbiai születésű magyar válogatott védő hamar meghatározó játékossá vált a piros-fekete alakulatnál, mostanra pedig már posztja legjobbjai között emlegetik a Premier League-ben. A jelenlegi szezonban csapata mind a 33 bajnoki találkozóján pályára lépett, ezeken a meccseken két gól mellett hat gólpassz fűződik a nevéhez.

Kerkez hétről hétre stabil produkciót nyújt az angol élvonal középmezőnyéhez tartozó, jelenleg a tabella nyolcadik helyén tanyázó Bournemouthban, így egyre többször hallani arról, hogy nyáron jó eséllyel szintet léphet, hiszen több élcsapat is szívesen látná a soraiban a 21 esztendős szélsőbekket.

A Liverpool régóta figyeli Kerkez Milost, a Manchester City és a Real Madrid is érdeklődik iránta

Legrégebb óta a Liverpoolt emlegetik potenciális új csapataként, ezt a szálat erősítheti az is, hogy a Pool jelenlegi sportigazgatója az a Richard Hughes, aki annak idején az Alkmaartól átigazolta Kerkezt jelenlegi kenyéradójához. Emellett valószínűleg az sem hátrány, hogy a Vörösöket erősíti a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is, aki köztudomásúlag nagyon jó barátja Kerkeznek, így a beilleszkedés is jóval könnyebb lehetne neki az Anfielden, mint egy olyan közegben, ahol nincs számára ismerős arc.

A Premier League-ből korábban az Arsenallal és a Manchester Uniteddel is hírbe hozták, a Sky Sport úgy tudja, a napokban már a Manchester City és a 15-szörös BL-győztes Real Madrid is feliratkozott az érdeklődők listájára. Akármelyik klub is lesz végül a befutó, az biztos, hogy alaposan zsebbe kell nyúlniuk. A Bournemouth érthető módon nem engedné el aprópénzért az egyik legnagyobb értékét, a Transfermarkt jelenleg 35 millió euróra taksálja Kerkez piaci értékét, ennél kevesebbért aligha válna meg tőle mostani egyesülete.