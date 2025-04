Oroszország azt sugallja, hogy nincs háború – Moszkvában azért eléggé érződik 

Moszkva nem hisz a könnyeknek – szól a régi szovjet film címe, és valóban az orosz fővárosban nem érződik a háború. Legfeljebb az árakban. A benzin és a gázolaj literenkénti ára – köszönhetően az erős rubelnek, 70-90 rubel között van, de kutanként más (a rubelt durván néggyel kell megszorozni, hogy megkapjuk a forint-árat), helyszíni tudósítónk tapasztalatai szerint az egyik legolcsóbb a Lukoilnál.

Moszkva egyelőre nem érzi a háborút, bár az infláció 10 százalék fölött van / Fotó: AFP

Az árak a budapesti szinten vannak, az áruválaszték viszont sokkal nagyobb. A Gyelavoj Peterszburg (Üzleti Pétervár) felfigyelt a finn Yle tv-társaság riportjára, amely svájci, argentin sajtokat láttatott a nagyváros boltjaiban. Tudósítónk tapasztalata szerint a Kremltől egy jó kőhajításnyira lévő Ritz-Carlton szálloda mellett száz méterre a csemegeboltban méregdrága francia pezsgők, olasz borok várják a módos vevőket. A belvárosban az árak csillagászatiak, a külvárosok felé haladva csökkennek. Moszkván nem érezni, hogy háborúban állnak gyakorlatilag az ANZUS-sal, Japánnal, Dél-Koreával kibővült Nyugattal. Pedig a statisztikai hivatal adatai aggasztó irányzatot tükröznek.

Nő az infláció, csökkennek a költségvetés bevételei

A helyiek panaszkodnak a drágaságra, az inflációra, amely 2025 első hónapjaiban tíz százalék fölé ugrott – a tetőzést májusra várják. Az orosz jegybank hónapok óta nem engedi lejjebb az április végén változatlanul hagyott, rendkívül magas és a piacgazdaságokban hatalmas fékezőerőt kifejtő 21 százalékos meghatározó kamatlábat. Legközelebb a bank június 6-án tart kamatdöntő tanácskozást. A csökkenő olajárakkal apad a kincstár bevétele is.

Miközben a nyugatiak még arról vitatkoznak, hogy mi legyen a Krímmel, valamint az Oroszországba betagosított négy délkelet-ukrajnai nagymegyével, Moszkva már gazdasági integrálásukon dolgozik.

A geológusok nagy erőkkel dolgoznak egy szövetségi projekten, amelynek már a címe is árulkodó: „Geológia: a legendák születése”.

Lelőhelyek tucatjait nézik át, a hangsúly a volfrámon, grafiton, lítiumon, mangánon, molibdénen, titánon és az uránon – nyilatkozta Alekszandr Kozlov, a természeti kincsek minisztere.

Ennek a döntésnek a gazdasági oldal mellett vannak komoly politikai-nemzetbiztonsági vonatkozásai is, amelyeket nemcsak Brüsszelben, az EU-tisztviselők, hanem Pekingben a kínai vezetés szakemberei is alapos gyanakvással követnek, figyelnek. Nemcsak azért, mert Oroszország, saját forrásai szerint Kína után a világ második legnagyobb ritkafém-készleteivel rendelkezik Kína után, hanem azért is, mert

Donald Trump amerikai elnök, hivatalos források szerint érdeklődést mutat a projekt iránt.

Moszkva állami beruházásokkal élénkítené a gazdaságot

Moszkva építkezésekkel, állami beruházásokkal is igyekszik lendíteni a gazdasági növekedésen, új munkahelyeket teremtene. Így például új metróvonal építésébe kezdtek, mint április végén Szergej Szobjanyin, a rokonnép, a hanti-manysik földjéről érkezett moszkvai főpolgármester jelezte. A Rublevo-Arhangelszkij vonalon új szakaszt építenek, de az állomások már nem a moszkvai belvárosi nagy metróállomások roppant drága, elképesztő pompával megépített hivalkodó stílusában, hanem az egyszerűbb, olcsóbb kivitelben készülnek.