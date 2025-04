Mi lesz így a karácsonnyal? Elvitte a fenyőt a vámháború

Áldozatul eshet a karácsony is a vámháborúnak: bár még csak most tavaszodik, az amerikai cégek ilyenkor szokták leadni az őszi és téli ünnepi szezon dekorációira a megrendeléseiket, amelyek kulcsfontosságúak sok kínai vállalkozás életben maradásához. A vámok miatt most nem teszik.

A vámháború megzavarja a karácsonyi dekorációk forgalmát is / Fotó: Shutterstock

Donald Trump amerikai elnök 104 százalékos tarifát vetett ki a kínai importra, amely szerdán hajnalban lépett életbe. Erre Peking válaszképpen 84 százalékra emelte az amerikai árucikkek vámtételét. Az eszkalálódó vámháború így egyre brutálisabb terhet jelent az exportőröknek a világ két legnagyobb gazdaságában.

Az amerikai kiskereskedők szinte teljes mértékben Kínától függenek a karácsonyi díszek és műfenyők gyártásában, az igények 87 százalékát onnan elégítik ki, ami nagyjából négymilliárd dolláros értéket jelent, emlékeztetett a Reuters. (Egy dollár 369,4 forint.) A kínai gyártók is függnek azonban az amerikai megrendelésektől, amelyek a zömét felét teszik ki.

A vámháború miatt az idén az amerikai vásárlóknak sokkal többet kell majd fizetniük az ünnepi díszekért – ha lesznek egyáltalán a boltokban. Egy műfenyők gyártásával foglalkozó gyár vezetője szerint ugyanis

az idén eddig egyetlen megrendelést sem kaptak az Egyesült Államokból,

pedig általában április közepére már minden üzletet megkötnek.

Az Egyesült Államok Kína legfontosabb dekorációpiaca / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit hírügynökség megszólaltatott egy olyan gyártót is, akit most értesített amerikai partnere, hogy egyelőre felfüggeszt egy hárommillió jüan értékű megrendelést, amelynek teljesítésére a kínai fél már 400 ezer jüant költött, hogy beszerezze a szükséges alapanyagokat. (Egy jüan 50,4 forint.) A menedzser attól tart, hogy hamarosan végleg le is mondják az ügyletet.

Mások azért még bizakodnak, hogy pótolni tudják a kieső amerikai piacot oroszországi, európai és délkelet-ázsiai eladásokkal, de erre kevés az esély. Kínában pedig igen csekély a kereslet a karácsonyi dekorációk iránt.

A vámháború intenzívebb árversenyre kényszeríti Kínát

Közgazdászok szerint a kereskedelmi háború

1-2 százalékpontot is lefaraghat a kínai gazdaság idei növekedéséből,

súlyosbítja az ipari túlkapacitás problémáit,

munkahelyeket veszélyeztet

és tovább erősíti a deflációs nyomást.

Több amerikai befektetési bank már ki is adott a korábbinál szerényebb prognózist.