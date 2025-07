Újabb atomerőmű-építést jelentettek be a britek – kritikák kereszttüzében a konstrukció

A kormány szerint a Sizewell C az építkezés időtartama alatt havonta körülbelül egy fonttal növeli majd a fogyasztói számlákat. Azt is mondta, hogy az erőmű működésbe lépése után évente átlagosan mintegy 2 milliárd fonttal csökkentheti az alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-rendszer költségeit.

Jelentős csúszásban a francia beruházó

A finanszírozás modellt – amelyet a londoni Temze Tideway-alagút projekt megépítésénél is alkalmaztak – erős kritika érte amiatt, hogy az adófizetőkre hárulhat a felelősség az építés során felmerülő költségtúllépésekért és késedelmekért, és az energiaszámlák is megdrágulhatnak, miközben sokan már így is nehéz helyzetben vannak.

A kritikák nem alaptalanok, ugyanis a francia állami tulajdonú EDF jelenleg Somersetben épülő Hinkley Point C atomerőművének építését késések hátráltatják, és jelentős költségtúllépések sújtják, és jelen állás szerint ez is csak 2030 körül kezdi meg működését. Ez jelentős csúszás ahhoz képest, hogy az EDF eredeti terveiben még az szerepelt, hogy 2017-ben már a brit otthonok áramellátását fogja biztosítani.

A Sizewell C megépítése először a 2010-es évek elején került napirendre. Akkor még az volt a terv, hogy az EDF a China General Nuclear Power Grouppal közösen fogja megépíteni, de a brit kormány 2022-ben biztonsági aggályok miatt kivásárolta a projektből a kínai cég részesedését.