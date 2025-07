A geopolitikai feszültségek miatt egyre több cég szigorítja a kínai üzleti utak szabályait – most a világ legnagyobb vagyonkezelője is lépett: a BlackRock Inc. belső körlevélben tájékoztatta munkatársait, hogy július 16-tól szigorú korlátozások lépnek életbe a kínai üzleti utak során. A dolgozók nem vihetik magukkal céges laptopjaikat, iPhone-jaikat vagy iPadjeiket, és nem férhetnek hozzá a vállalat hálózatához sem Kínában tartózkodva.

A BlackRock is beleáll Kínába: dolgozóik nem utazhatnak be céges eszközökkel – féltik az üzleti titkokat / Fotó: ZUMAPRESS.com

Az utazók helyette úgynevezett „kölcsönkészülékeket” kapnak, azaz ideiglenes, nem céges eszközöket, melyeken nem található érzékeny vállalati adat. A rendelkezés nemcsak üzleti utakra, hanem a magánjellegű kínai tartózkodásra is vonatkozik: ilyen esetekben sincs engedélyezett hozzáférés a BlackRock rendszeréhez – számolt be róla a Bloomberg. A döntést nem indokolták hivatalosan, és a vállalat szóvivője sem kívánt reagálni a megkeresésekre, ám a lépés jól illeszkedik abba a tendenciába, amelyet egyre több amerikai és globális pénzügyi intézmény követ.

A cégek egyre óvatosabbak a kínai adatbiztonsági szabályozások és a geopolitikai feszültségek miatt.

A múlt héten például a Wells Fargo teljesen felfüggesztette a Kínába irányuló üzleti utakat, miután egyik vezető bankárát, Chenyue Maót nem engedték ki az országból. Emellett egy amerikai kormányzati dolgozót – aki a Kereskedelmi Minisztériumnak dolgozik – hónapok óta szintén nem tud elhagyni Kínát.

A BlackRock óvatos, de nem vonul ki

A 2021-ben bevezetett két új kínai adatbiztonsági törvény tovább szigorította a cégek működését: a külföldi vállalatoknak el kell különíteniük a Kínában keletkezett adatokat, sok esetben onshore, azaz helyi adatközpontokat kellett létrehozniuk. Ez jelentős költségnövekedést és működési nehézségeket okoz, különösen a banki és befektetési szektorban – figyelmeztetett az Asia Securities Industry & Financial Markets Association.

A BlackRock kínai érdekeltségei közé tartozik egy teljes egészében birtokolt befektetési alapkezelő, valamint egy vagyonkezelési vegyesvállalat, amelyet a China Construction Bankkal működtet. A mostani lépés arra utal, hogy a cég bár továbbra is jelen kíván maradni Kínában, fokozott óvatossággal viszonyul a helyi működési környezethez.