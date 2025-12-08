Deviza
EUR/HUF384.62 +0.77% USD/HUF330.8 +0.89% GBP/HUF440.53 +0.84% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.74 +0.55% RON/HUF75.55 +0.75% CZK/HUF15.83 +0.41% EUR/HUF384.62 +0.77% USD/HUF330.8 +0.89% GBP/HUF440.53 +0.84% CHF/HUF409.67 +0.57% PLN/HUF90.74 +0.55% RON/HUF75.55 +0.75% CZK/HUF15.83 +0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44% BUX107,884.53 -0.95% MTELEKOM1,754 +0.57% MOL2,914 -1.22% OTP33,670 -1.26% RICHTER9,500 -1.25% OPUS540 +0.37% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 -0.66% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,178.02 +0.49% CETOP3,749.43 -0.44% CETOP NTR2,347.66 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
baloldali megszorítócsomag
Hidvéghi Balázs
Tisza-adó
Magyar Pétert

Megérkezett a kárjelentés: ennyibe kerülne a dolgozó magyaroknak a Tisza-adó – százezrekkel büntetnék a becsületes munkát

A kormány szerint a Tisza Párt adótervei olyan mértékű megszorítást hoznának, amely több százezer forintos kiesést jelentene a magyar családoknak. Hidvéghi Balázs államtitkár leszögezte, hogy a Tisza Párt baloldali megszorítócsomagja akár harmadával csökkentheti a fizetéseket, és gyakorlatilag minden bruttó 400 ezer forint feletti keresetűt sújtana.
VG/MTI
2025.12.08., 16:29

Hidvéghi Balázs éles figyelmeztetést tett közzé: szerinte a Tisza Párt többsávos adórendszerrel vágná meg a béreket, ami a pedagógustól az orvosig mindenkit érintene. Az államtitkár szerint a Tisza-adó nem más, mint „brüsszeli megrendelés”, a baloldali megszorítócsomag árát a  magyar dolgozókkal fizettetnék meg.

tisza-adó
Hidvéghi Balázs államtitkár leszögezte, hogy a Tisza-adó akár harmadával csökkentheti a fizetéseket, és gyakorlatilag minden bruttó 400 ezer forint feletti keresetűt sújtana / Fotó: Kallus György

Hidvéghi, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett videójában arról beszélt, hogy a Tisza Párt szja-emelése lenne a „legfájdalmasabb eleme” a párt megszorítócsomagjának. 

Az államtitkár szerint az úgynevezett Tisza-adó akár 33 százalékkal is csökkenthetné a fizetéseket – vagyis minden magyar dolgozó bérére hatással lenne.

Hidvéghi hangsúlyozta: a baloldal régóta bírálja az egykulcsos, 15 százalékos adórendszert, és most „fű alatt” készítette elő annak eltörlését. A Tisza Párt tervei szerinte 22 és 33 százalékos kulcsokat vezetnének be, többsávos adózással, amely összesen 350 milliárd forintnyi pluszterhet rakna a családokra. „Aki bruttó 400 ezer fölött keres, attól elvonnának” – fogalmazott.

Baloldali megszorítócsomag: ennyibe kerülne a Tisza-adó a dolgozó magyaroknak

A politikus konkrét példákat is sorolt: az állítása szerint a terv évente elvinne

  • egy pedagógustól 364 ezer forintot;
  • egy ápolótól 280 ezret;
  • egy rendőrtől 154 ezret;
  • egy katonától 467 ezret;
  • egy orvostól pedig több mint 3 millió forintot.

Minél többet dolgozik és keres valaki, annál nagyobb elvonással büntetnék

– mondta Hidvéghi, aki szerint a Tisza Párt mindezt azért tenné, hogy végrehajtsa „a brüsszeli megrendelést”, és a magyaroktól hajtson be pénzt „a háborúra”. A videó végén egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!”

A Tisza-terv radikálisan átalakítaná a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert: a mostani 15 százalék helyett progresszív, háromkulcsos adózást vezetne be. Az elképzelés alapján ötmillió forint éves jövedelem felett 22 százalékos, 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe. 

A számítások szerint ez az átlagkeresetűeket is érzékenyen érintené: egy kétgyermekes család akár évi 800 ezer forinttal, több szektor dolgozói pedig több százezer forinttal járnának rosszabbul.

A Tisza-csomag emellett jelentős vagyonadót is bevezetne: az 500 millió forint feletti vagyonelemek után 6,5 százalékos közteher fizetendő, amit évente 800-1100 milliárd forintos bevétellel számolnak.

A tervezet más területeken is megszorításokat hozna, így hatással lehetne a családi kedvezményekre, az áfaszabályokra, a vállalkozások adózására, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre is. A lap összegzése szerint az intézkedések jelentős többletterhet jelentenének a középosztálynak és a magasabb keresetűeknek egyaránt.

Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv

Évi több százezer forint veszteség érheti már az átlagosan kereső magyar munkavállalókat is, ha valóra válik a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, és a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adórendszer lép életbe.

 

 

Infláció

Infláció
557 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Warner Bros.

Kitört a filmesek háborúja Hollywoodért, a Paramount kiverné a Warnersből a Netflixet, Trump is megszólalt

A Paramount részvényei felszöktek, a Netflix zuhan.
10 perc
rakétavédelmi rendszer

Európa magára maradt, retteg az oroszoktól: erőltetett fegyverkezési hajsza indult be

A rémült és háborúra készülő európai államok rohamtempóban fegyverkeznek, főleg a lég- és rakétavédelem kerül fókuszba.
2 perc
Hidvéghi Balázs

Megérkezett a kárjelentés: ennyibe kerülne a dolgozó magyaroknak a Tisza-adó – százezrekkel büntetnék a becsületes munkát

A kormány szerint a Tisza Párt adótervei olyan mértékű megszorítást hoznának, amely több százezer forintos kiesést jelentene a magyar családoknak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu