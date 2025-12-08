Megszédült a forint, az euró és a dollár is ellépett a magyar deviza elől

A délelőtti stagnálást követően kiengedett a forint hétfő délután a főbb devizák ellenében. A piacokon alapvetően továbbra is a kivárás jellemző, a befektetők a Fed szerda esti kamatdöntésére tartogathatják a puskaport, ahol a legvalószínűbb forgatókönyv szerint 25 bázispontos kamatvágást eszközölhet az amerikai jegybank.

Gyengült hétfő délután a forint az euróval és a dollárral szemben / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése a reggeli 381,8-as szintről 383,4 forntig emelkedett délután negyed négyig. Ez 0,3 százalékos leértékelődést jelent a forint számára.

A dollárhoz képest 0,2 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a váltási árfolyam ezzel 329 forintig emelkedett vissza.

A régiós devizákkal összevetve vegyesen eljesít a forint. A cseh korna váltási ára stagnál, a lengyel zloty ugyanakkor 0,3 százalékkal drágul.