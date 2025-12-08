Deviza
Gúnyt űz Magyarországból az EU: nemhogy nem adja ide az uniós pénzt, még pluszban kell befizetnünk – itt a döntés

Hiába szavazott Magyarország a jogszabály ellen, akkor is.
Hecker Flórián
2025.12.08, 15:23
Frissítve: 2025.12.08, 16:16

Megegyezés született Brüsszelben az uniós tagállamokszéről a szolidaritási alapról – írja az Eurológus. Ez az eszköz az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme. Az alku Magyarországra is vonatkozik, mégpedig meglehetősen groteszk módon: dacára a költséges védekezésnek az illegális bevándorlás ellen, uniós pénzek nem járnak neki, cserében viszont még pluszban be is fizethet.

Uniós pénzek, EU
Uniós pénzek: Magyarország nem  kap, hanem pluszban fizethet / Fotó: nito / shutterstock

A cikk szerint a döntés meglehetősen részletes, hiszen azt is tartalmazza, mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra a szolidaritási alapból. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy Magyarország is rajta van a listán tekintettel a tíz éve megépített déli határkerítésre, illetve ennek fenntartására – amely bőven több mint 2 milliárd eurót emésztett fel azóta –, gyorsan rögzítsük: hazánk egyik kategóriába sem tartozik,

a Brüsszel szerinti rászoruló országokat viszont meg kell segítenie.

A tagállamok szándéka alapján a szolidaritási alap, pontosabban a menekültügyi és migrációs paktum 2026. június 12-én lép hatályba és azt várják tőle, hogy majd hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Ezt egyebek mellett azzal kívánja elérni, hogy  szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamoknak azért, hogy csökkentse azoknak az országoknak a terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik.

Uniós pénzek: Magyarország nem  kap, hanem pluszban fizethet

Ennek három módja van:

  1. menedékkérők áthelyezése,
  2. pénzügyi hozzájárulások
  3. és alternatív szolidaritási intézkedések.

Az engedmény mindössze annyi, hogy minden tagállam maga dönti el, milyen típusú szolidaritási intézkedést hajt végre. A szolidaritási alap 2026-ra 21 ezer áthelyezést irányzott elő, ami

420 millió eurós pénzügyi hozzájárulással váltható ki.

Azt azért legalább rögzítették, hogy az áthelyezések menedékkérőkre vonatkoznak, a gazdasági bevándorlókat az EU (legalábbis papíron) nem fogadja be, a határon őrizetbe veszik őket és visszafordítják származási országukba.

Magyarország szempontjából az igazi fricska az, hogyan határozta meg az Európai Bizottság azoknak az országoknak a listáját, amelyek migrációs nyomás alatt állnak:

  • Ciprus,
  • Görögország,
  • Olaszország
  • és Spanyolország.

Ezek az országok profitálhatnak a szolidaritási alap szolidaritási intézkedéseiből, tehát a javukra kell felajánlásokat tenniük a tagállamoknak – fogalmaz a cikk. Van azonban egy másik lajstrom is, ezen

  • Ausztriát,
  • Bulgáriát,
  • Horvátországot,
  • Csehországot,
  • Észtországot
  • és Lengyelországot

nevesítették, mint jelentős migrációs helyzettel küzdő országok, ők ezért kérhetik a szolidaritási alaphoz való hozzájárulásaik teljes vagy részleges levonását.

Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania.

Hiába szavazott Magyarország a jogszabály ellen, akkor is. Amennyiben a magyar kormány ennek nem tesz eleget, kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene az Európai Bizottság és ha az Európai Bíróság megállapítja a jogsértést, akkor egy külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható.

Ez nem ismeretlen Magyarország számára, hiszen jelenleg is napi 1 millió eurót fizet be, mert nem tesz eleget az uniós bevándorlási szabályoknak. Egyetlen, erős remény azonban még maradt, hogy az újabb migrációs paktumból végül nem lesz semmi: a szolidaritási alapról szóló politikai megállapodás után az Európai Tanácsnak még hivatalosan el kell fogadnia a végrehajtási határozatot.

Ennek határideje 2025. december 31. Itt pedig biztosan vita lesz, kérdés, hogy mekkora. Minden jel szerint minősített többség kell többség kell majd ahhoz, hogy a szolidaritási alap végérvényesen része legyen az uniós jogrendnek.

„A brüsszeli bürokraták még mindig menedzselni akarják a migrációt, ahelyett, hogy megállítanák. Aki nem áll be a sorba, azt zsarolják és büntetik" – a röszkei migránsostrom tizedik évfordulóján summázta az elmúlt esztendők történéseit a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor szerint annak ellenére, hogy Brüsszel napi egymillió eurós sarccal büntet, a szigorú hazai migrációs politika következtében Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa lett.

