Gúnyt űz Magyarországból az EU: nemhogy nem adja ide az uniós pénzt, még pluszban kell befizetnünk – itt a döntés

Megegyezés született Brüsszelben az uniós tagállamokszéről a szolidaritási alapról – írja az Eurológus. Ez az eszköz az új EU-s migrációs és menekültpolitika központi eleme. Az alku Magyarországra is vonatkozik, mégpedig meglehetősen groteszk módon: dacára a költséges védekezésnek az illegális bevándorlás ellen, uniós pénzek nem járnak neki, cserében viszont még pluszban be is fizethet.

A cikk szerint a döntés meglehetősen részletes, hiszen azt is tartalmazza, mely országok jogosultak kedvezményre vagy támogatásra a szolidaritási alapból. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy Magyarország is rajta van a listán tekintettel a tíz éve megépített déli határkerítésre, illetve ennek fenntartására – amely bőven több mint 2 milliárd eurót emésztett fel azóta –, gyorsan rögzítsük: hazánk egyik kategóriába sem tartozik,

a Brüsszel szerinti rászoruló országokat viszont meg kell segítenie.

A tagállamok szándéka alapján a szolidaritási alap, pontosabban a menekültügyi és migrációs paktum 2026. június 12-én lép hatályba és azt várják tőle, hogy majd hatékonyabbá teszi az európai menekültügyi rendszert. Ezt egyebek mellett azzal kívánja elérni, hogy szolidaritási intézkedéseket ír elő a tagállamoknak azért, hogy csökkentse azoknak az országoknak a terheit, ahová a legtöbb migráns érkezik.

Ennek három módja van:

menedékkérők áthelyezése, pénzügyi hozzájárulások és alternatív szolidaritási intézkedések.

Az engedmény mindössze annyi, hogy minden tagállam maga dönti el, milyen típusú szolidaritási intézkedést hajt végre. A szolidaritási alap 2026-ra 21 ezer áthelyezést irányzott elő, ami

420 millió eurós pénzügyi hozzájárulással váltható ki.

Azt azért legalább rögzítették, hogy az áthelyezések menedékkérőkre vonatkoznak, a gazdasági bevándorlókat az EU (legalábbis papíron) nem fogadja be, a határon őrizetbe veszik őket és visszafordítják származási országukba.

Magyarország szempontjából az igazi fricska az, hogyan határozta meg az Európai Bizottság azoknak az országoknak a listáját, amelyek migrációs nyomás alatt állnak:

Ciprus,

Görögország,

Olaszország

és Spanyolország.

Ezek az országok profitálhatnak a szolidaritási alap szolidaritási intézkedéseiből, tehát a javukra kell felajánlásokat tenniük a tagállamoknak – fogalmaz a cikk. Van azonban egy másik lajstrom is, ezen

Ausztriát,

Bulgáriát,

Horvátországot,

Csehországot,

Észtországot

és Lengyelországot

nevesítették, mint jelentős migrációs helyzettel küzdő országok, ők ezért kérhetik a szolidaritási alaphoz való hozzájárulásaik teljes vagy részleges levonását.

Mivel Magyarország egyik kategóriában sincs, ezért kötelező a szolidaritás valamelyik formáját felajánlania.

Hiába szavazott Magyarország a jogszabály ellen, akkor is. Amennyiben a magyar kormány ennek nem tesz eleget, kötelezettségszegési eljárást indíthat ellene az Európai Bizottság és ha az Európai Bíróság megállapítja a jogsértést, akkor egy külön eljárásban pénzbüntetést lehet kiszabni, amely be nem fizetés esetén bármilyen uniós támogatásból levonható.