Magyar-török szövetség: Isztambulban elindult a gazdasági forradalom – Orbán és Erdogan együtt sütötték el a rajtpisztolyt

Óriási gazdasági együttműködés indul el, amely hazánkat kulcsfontosságú kereskedelmi központtá teheti. A magyar-török kapcsolatok új korszakba léptek: Orbán Viktor és Erdogan új konzultációs mechanizmust indított el, és erősítették a védelmi ipari együttműködést.
VG
2025.12.08, 16:44
Frissítve: 2025.12.08, 17:23

Orbán Viktor miniszterelnök élőben jelentkezett be Isztambulból, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tart közös sajtótájékoztatót. A találkozón új nemzetbiztonsági és védelmi ipari megállapodások születtek, a két ország gazdasági kapcsolatai pedig tovább erősödnek.

A magyar-török kapcsolatok új korszakba léptek: Orbán Viktor és Erdogan új konzultációs mechanizmust indított el, és erősítették a védelmi ipari együttműködést

Hétfő délután Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan élő sajtótájékoztatót tartott Isztambulból, ahol a két ország stratégiai együttműködésének további elmélyítéséről beszéltek. Erdogan felidézte a közelmúltban ünnepelt török-magyar baráti szerződés 100. évfordulóját, hangsúlyozva a kiváló kapcsolatokat a gazdaság, a védelmi ipar és a nemzetbiztonság területén.

A török elnök bejelentette, hogy új szerződést írtak alá a védelmi ipari és biztonsági együttműködésről, valamint első alkalommal ülésezett a frissen létrehozott török-magyar konzultációs mechanizmus. 

Kiemelte a magyar-török kereskedelem jelentős növekedését, amely már majdnem elérte a 6 milliárd dollárt, miközben a cél 10 milliárd dollár. A találkozón az energiaszállítás és a globális konfliktusok, köztük az ukrajnai háború kérdései is szóba kerültek.

Orbán Viktor kiemelte, hogy „egy különleges helyen” tartózkodnak, és az elmúlt évtizedekben a török-magyar kapcsolatok „elvékonyodtak”.

A miniszterelnök szerint most új idők jönnek, a török világ új energiákat gyűjt, és Magyarországot is meghívta a Türk Államok Szervezetébe. Hangsúlyozta, hogy a két ország közös történelmi és stratégiai érdekei elősegítik a jövőbeni együttműködés erősítését.

Orbán Viktor: most épül a híd Kelet és Nyugat között

A kormányfő a magyar-török kapcsolatokat a Törökország és a Nyugat közti együttműködés „zászlóhajójának” nevezte, kiemelve, hogy folyamatosan törekednek ezek további fejlesztésére. Hangsúlyozta, hogy az első találkozójuk idején a kereskedelem volumene még csak 2,5 milliárd dollár volt, amely mára elérte a 6 milliárd dollárt.

Orbán Viktor méltatta Erdogan erőfeszítéseit az ukrajnai béke érdekében: „Ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban” – mondta, és jelezte, hogy Magyarország és Törökország összehangolja a békéért tett erőfeszítéseit. Köszönetet mondott a törököknek az illegális migráció megállításáért is: „Elnök úr, Magyarország nevében megköszönjük tisztelettel, hogy segítséget nyújtanak nekünk”, hozzátéve, hogy mindent megtesznek, hogy ezt Brüsszelben is elismerjék.

Az energetikáról szólva a miniszterelnök kiemelte, hogy az amerikaiakkal és az oroszokkal korábban kötött megállapodások mellett most a törökökkel is sikerült egyezségre jutni az energiaimport útvonaláról. „Gondoljanak az Északi Áramlatra” – mondta, és beszédét azzal zárta: „Isten óvja Törökországot.”

Kiderült: ezért megy valójában Orbán Viktor Erdoganhoz, aki a barátja – nagy bejelentés jön a Török Áramlatról és a földgáztranzitról

A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni az európai és az eurázsiai helyzetet. Orbán Viktor emlékeztetett: Törökországnak kiemelkedő szerepe van abban, hogy Magyarország migrációmentes országként tudott megmaradni.

 

