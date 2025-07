Hamis foglalásokkal bénított meg egy tokiói szállodát egy kórházi dolgozó

Japán turizmusa minden eddiginél erősebben teljesített 2025 első felében, de a fellendüléssel párhuzamosan a szektor sérülékenysége is új fényt kapott. Egy tokiói repülőtéri szállodát ért incidens nemrégiben rávilágított arra, milyen üzleti kockázatokat rejthetnek a digitális csatornákon keresztül végrehajtott, hamis foglalások – számolt be az Origo.

A hamis foglalások teljesen megbénították a szálloda rendszerét / Fotó: Japantoday

Hamis foglalások: zavar a rendszerben és bevételkiesés

A portál a Japantoday értesüléseire hivatkozva azt írja, az eset nem csupán a Haneda repülőtér egyik kulcsszereplőjének működésében okozott zavart, hanem több tízmillió jenes bevételkiesést is eredményezett, és rámutatott arra, hogy a szállodaiparban a vendégforgalom növekedésével együtt a visszaélések száma is emelkedhet. Az Origo a történtek gazdasági és intézményi tanulságairól is beszámol, rámutatva arra, hogy a turizmus fellendülése nemcsak gazdasági lehetőségeket, hanem kihívásokat is rejt.