Ukrajna uniós csatlakozása: beléptek az első kapun – olcsóbban telefonálhatnak az ukránok Európában

Ukrajna csatlakozott az EU „Roam like at Home” politikájához, amely lehetővé teszi, hogy az ukrán állampolgárok többletköltségek nélkül használják mobiltelefonjukat az Európai Unió tagállamaiban, átalakul a mobilszolgáltatás tarifarendszere számukra – jelentette be Denisz Smihal miniszterelnök a kormányülésen.

Mobilszolgáltatás: részlegesen csatlakozott Ukrajna az európai roamingrendszerhez / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

Ukrajna állampolgárai így ugyanazokat a feltételeket élvezhetik majd az EU-ban, mint az uniós polgárok saját országukban. A tényleges csatlakozás 2026. január 1-jére várható – írja a Kiszó.

Fordítva azonban nem valósul meg egyelőre a könnyítés, azaz, ha egy külföldi szolgáltatóhoz tartozó telefont használnak Ukrajnában, annak változatlanul jelentős többletköltsége van.

Ez a döntés tehát előkészíti az utat Ukrajna csatlakozásához az EU egységes roamingzónájához, amelynek révén sem az ukrán, sem az EU-s felhasználók nem fognak többletdíjat fizetni, amikor a másik területen használják mobiljukat.

Smihal szerint jelenleg a kormány jóváhagyja az EU–Ukrajna Társulási Bizottság döntését, amely megnyitja a roamingpiacot a felek között. Ez a folyamat része a teljes jogú csatlakozás előkészítésének.

Tarasz Melnyicsuk, a kormány állandó parlamenti képviselője elmondta, hogy a kabinet jóváhagyta az Ukrajna–EU Társulási Bizottság kereskedelmi testületének határozattervezetét is, amely lehetővé teszi a mobiltelefonos szolgáltatások kölcsönös piacra jutását.

Egyre többen ellenzik Ukrajna csatlakozását

A roamingdíjak részleges eltörlése is Ukrajna európai közeledésének része. Ugyanakkor immár öt EU-tagállam ellenzi az új kereskedelmi megállapodást Ukrajnával. Nagy István agrárminiszter a határ menti koalícióról és arról is beszélt, hogy a megállapodás a magyar és az európai gazdáék számára is végzetes és végveszélybe sodorja a mezőgazdaságot.

Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Bulgária és Románia elégedetlenségét fejezte ki az Ukrajna és az EU között létrejött új megállapodással kapcsolatban, amelynek egy átfogó szabadkereskedelmi övezet létrehozása a célja – írja a Pravda.

Nagy István agrárminiszter elfogadhatatlannak nevezte az EU és Ukrajna közti elvi egyezményt, mivel az ígért 10-25 százalékos növekedés helyett többszörösére növeli az ukrán áruk beáramlását. Példaként említette, hogy a méz behozatala hatszorosára, a baromfié 90 ezerről 120 ezer tonnára, a tojásé 6 ezerről 18 ezer tonnára, míg a búzáé 1 millióról 1,3 millió tonnára nőhet. A kukorica esetében teljes liberalizáció érvényesül, az vámmentesen korlátlanul jöhet az EU-ba Ukrajnából.