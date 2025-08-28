A Disney-parkok világa évtizedek óta a családi szórakozás szimbóluma: a klasszikus kaliforniai Disneylandtől kezdve a tokiói és párizsi parkokon át egészen a sanghaji és hongkongi birodalmakig minden kontinensnek megvan a maga varázslatos Hamupipőke-kastélya. Éppen ezért nagy szó, hogy a Közel-Kelet is felkerül erre a térképre: 2025-ben bejelentették, hogy Abu-Dzabi lesz a világ első közel-keleti Disneylandjének otthona. Ez nem csupán újabb terjeszkedés a Disney részéről, hanem stratégiai lépés egy olyan térségben, ahol az országok versenyt futnak a turizmusért és a kulturális presztízsért.

Disneyland Abu-Dzabiban: nem a pénz győzte meg a Disney-t, volt ennél sokkal erősebb érv is / Fotó: YouTube / Disney

Miért pont Abu-Dzabi?

Szaúd-Arábia és más Öböl menti országok szintén szerettek volna Disney-parkot, ezért hatalmas összegeket ajánlottak fel a cégóriásnak, a Disney döntése azonban nem a pénzen múlt. Ezt az is bizonyítja, hogy Szaúd-Arábia is tett ajánlatot a Disney-nek, de még őket is visszautasították. Bob Iger vezérigazgató több okot is felsorolt, amikor megkérdezték, miért Abu-Dzabit választotta:

Közönség : mintegy 500 millió ember él négyórás repülőúton belül, akik rendelkeznek a szükséges vásárlóerővel.

: mintegy 500 millió ember él négyórás repülőúton belül, akik rendelkeznek a szükséges vásárlóerővel. Infrastruktúra és várostervezés : Abu-Dzabi modern, magas minőségű épületei és rendezett városszerkezete világszinten is kiemelkedő.

: Abu-Dzabi modern, magas minőségű épületei és rendezett városszerkezete világszinten is kiemelkedő. Kultúra és művészetek: a város az elmúlt években globális kulturális központtá vált – a Louvre Abu Dhabi után épül a Guggenheim, a Természettudományi és a Nemzeti Múzeum is.

A legfontosabb érv azonban nem hangzott el: Abu-Dzabi már most a világ egyik legjobb tematikuspark-portfóliójával rendelkezik.

A helyi erő mindennél fontosabb

Az Abu-Dzabiban épülő Disneyland partnere a Miral, az a cég, amely az elmúlt 15 évben olyan világszínvonalú parkokat hozott létre a Yas Islanden, mint a Ferrari World, a Warner Bros. World, a Yas Waterworld és a SeaWorld Abu Dhabi. Ezek beltéri parkok – a forró éghajlat miatt –, és

szakértők szerint a tisztaság, a részletesség és az üzemeltetés színvonala vetekszik a Disney és a Universal parkjaival.

A Miral sikereinek kulcsfigurája Mohamed Al Zaabi vezérigazgató, aki szenvedélyből építi a parkokat. Irodája a Yas Island közepén található, percekre a vidámparkoktól, így rendszeresen végigsétál a területeken, beszél a vendégekkel, és személyesen figyeli a működést – éppen úgy, ahogy annak idején Walt Disney tette Kaliforniában. Egy egyszerű példa: amikor meglátott egy kislányt sírni, mert túl alacsony volt a nagy hullámvasúthoz, azonnal elrendelte egy gyerekeknek szánt családi hullámvasút megépítését. Ma ez az egyik legnépszerűbb attrakció a Ferrari Worldben.