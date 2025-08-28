Disneyland Abu-Dzabiban: nem a pénz győzte meg a Disney-t, volt ennél sokkal erősebb érv is

A Disney-parkok világa évtizedek óta a családi szórakozás szimbóluma: a klasszikus kaliforniai Disneylandtől kezdve a tokiói és párizsi parkokon át egészen a sanghaji és hongkongi birodalmakig minden kontinensnek megvan a maga varázslatos Hamupipőke-kastélya. Éppen ezért nagy szó, hogy a Közel-Kelet is felkerül erre a térképre: 2025-ben bejelentették, hogy Abu-Dzabi lesz a világ első közel-keleti Disneylandjének otthona. Ez nem csupán újabb terjeszkedés a Disney részéről, hanem stratégiai lépés egy olyan térségben, ahol az országok versenyt futnak a turizmusért és a kulturális presztízsért.
Szaúd-Arábia és más Öböl menti országok szintén szerettek volna Disney-parkot, ezért hatalmas összegeket ajánlottak fel a cégóriásnak, a Disney döntése azonban nem a pénzen múlt. Ezt az is bizonyítja, hogy Szaúd-Arábia is tett ajánlatot a Disney-nek, de még őket is visszautasították. Bob Iger vezérigazgató több okot is felsorolt, amikor megkérdezték, miért Abu-Dzabit választotta:
A legfontosabb érv azonban nem hangzott el: Abu-Dzabi már most a világ egyik legjobb tematikuspark-portfóliójával rendelkezik.
Az Abu-Dzabiban épülő Disneyland partnere a Miral, az a cég, amely az elmúlt 15 évben olyan világszínvonalú parkokat hozott létre a Yas Islanden, mint a Ferrari World, a Warner Bros. World, a Yas Waterworld és a SeaWorld Abu Dhabi. Ezek beltéri parkok – a forró éghajlat miatt –, és
szakértők szerint a tisztaság, a részletesség és az üzemeltetés színvonala vetekszik a Disney és a Universal parkjaival.
A Miral sikereinek kulcsfigurája Mohamed Al Zaabi vezérigazgató, aki szenvedélyből építi a parkokat. Irodája a Yas Island közepén található, percekre a vidámparkoktól, így rendszeresen végigsétál a területeken, beszél a vendégekkel, és személyesen figyeli a működést – éppen úgy, ahogy annak idején Walt Disney tette Kaliforniában. Egy egyszerű példa: amikor meglátott egy kislányt sírni, mert túl alacsony volt a nagy hullámvasúthoz, azonnal elrendelte egy gyerekeknek szánt családi hullámvasút megépítését. Ma ez az egyik legnépszerűbb attrakció a Ferrari Worldben.
A Miral nemcsak partnerként dolgozik együtt a Disney-vel, hanem saját kreatív stábját is Disney-veteránokból építette fel. A Miral Experiences nevű divízió több mint 3000 munkatársat foglalkoztat, köztük olyan vezetőkkel, akik korábban évtizedeket húztak le a Disney parkjaiban. Ez a szakembergárda biztosítja, hogy Abu-Dzabiban a Ferrari, a Warner, a SeaWorld és a Disney parkjai ugyanolyan színvonalat képviseljenek, mintha mindet egyetlen óriásvállalat irányítaná.
A Disneyland Abu Dhabi nem csupán földrajzi értelemben jelent új korszakot, hanem működési modelljében is. A park dizájnját továbbra is a Walt Disney Imagineering tervezi, ám a projekt megrendelője és üzemeltetője a Miral – hasonlóan a tokiói Disneylandhez, melyet a japán Oriental Land Company működtet. Ez azt jelenti, hogy a Disney varázsa ötvöződik a helyi szakértelemmel, és a végeredmény minden bizonnyal a világ egyik legkülönlegesebb parkja lesz.
A világ hetedik Disney-üdülőkomplexuma nemcsak egy turisztikai atombomba lesz, hanem egy vizsgamunka is. Ugyanis a Bob Iger nemsokára eltávozik a Disney éléről, helyére pedig többen is pályáznak, köztük Josh D’Amaro is, aki jelenleg a Disney Experiences elnökeként a parkokért és élményközpontokért felel.
Ez a park lesz portfóliónk legmodernebb és leginteraktívabb célpontja
– nyilatkozta D’Amaro, hozzátéve, hogy az új park különleges lehetőséget nyújt a történetmesélés új formáinak bemutatására. D’Amaro eddig is fontos szereplője volt a Disney újragondolt élménypark-stratégiájának: vezetésével újult meg többek között az Epcot, valamint ő felügyelte a Covid-járvány utáni újranyitásokat is. Most azonban Abu-Dzabi lehet az igazi referenciamunka számára. A projekt sikere azt demonstrálhatja, hogy képes egyszerre globális léptékben gondolkodni és érzékenyen reagálni a helyi kulturális sajátosságokra – pontosan azokra a képességekre van szükség, melyek egy jövőbeli vezérigazgatóban is elengedhetetlenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.