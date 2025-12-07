Deviza
EUR/HUF381.68 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.06 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.08% PLN/HUF90.25 -0.05% RON/HUF75 -0.03% CZK/HUF15.77 -0.11% EUR/HUF381.68 -0.08% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.06 -0.13% CHF/HUF407.66 -0.08% PLN/HUF90.25 -0.05% RON/HUF75 -0.03% CZK/HUF15.77 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bitcoin
kripto
ETF

Mégsem működik a pénzügyi örökmozgó – hiába a bitcoin-hegyek, befuccsolni látszik a rendhagyó stratégia

Áldást jelentettek a kriptopiac számára azok a vállalatok, melyek feltankoltak bitcoinból és más tokenekből. A kriptokincstárat létrehozó vállalatok azonban a szektor átkává válhatnak a jövőben.
K. B. G.
2025.12.07, 21:02

A tőzsdék világának egy érthetetlen jelensége volt, amikor számos tőzsdén jegyzett cég kezdett el bitcoin vagy más kriptók felhalmozásával foglalkozni. Ezek a cégek általában részvénykibocsátásból fedezték a vásárlásokat, melyek mértékéhez képest az eredeti tevékenység bevétele és nyeresége elhanyagolható volt. A cégek részvényeiért a piacok mégis hajlandók voltak akár kétszeres prémiumot is fizetni.

Tom Homan CPAC 2025
A kriptokincstár stratégia feltalálója, Michael Saylor/Fotó: Middle East Images via AFP

A kriptokincstár sokáig működött pénzügyi örökmozgóként

A vásárlások növelték a kriptók árfolyamát, a növekvő kriptoárfolyamok felfelé hajtották a cégek részvényeit, egyfajta pénzügyi örökmozgó alakult ki és a prémium is folyamatosan bővült. Az ötlet mögött álló leghíresebb vállalat a Michael Saylor vezette MicroStrategy – időközben a cég neve Strategyre rövidült – volt, mely a bitcoinra szakosodott és számos imitátort inspirált. 

A cég sikeresen növelte bitcoin készleteit, ma már az összes kibányászható bitcoin több mint 3 százalékát birtokolják.

Nehéz megmondani, hogy miért vásárolna bárki bitcoin helyett inkább egy óriási bitcoin gyűjteményben részesedést, pláne úgy, hogy 2 dollárt fizet 1 dollárnyi bitcoinért. Ugyanakkor a Saylor tanításait szomjazó kisbefektetők értelmet találnak a Strategy alapító X oldalára kitűzött következő mondatban is, ami magyarul nagyjából így hangzik:

A bitcoin egy kiberdarázs-raj, ami a bölcsesség istennőjét szolgálja, és ami az igazság tüzéből táplálkozik, exponenciálisan egyre okosabbá, gyorsabbá és erősebbé válva a kódolt energia fala mögött.

Sokáig ráadásul úgy is tűnt, hogy igazuk van, hiszen a Strategy részvényei gyorsabban emelkedtek a bitcoinnál, miközben Saylor különböző kötvények és speciális részvények kibocsátásával is folytatta a vásárlásokat. A kriptók és a bitcoin október végi, november eleji zuhanása azonban megváltoztatta a helyzetet, hiszen ekkor a Strategy és másolói árfolyama lefelé is gyorsabban mozgott a mögöttes kriptókénál.

Másolatok sorát inspirálta a Strategy

Ez sok esetben ahhoz vezetett, hogy a részvények prémiuma elolvadt és diszkonttá változott. Ebben az esetben a cégeknek már az éri meg, ha eladják a náluk lévő kriptókat és abból visszavásárolják a részvényeiket, bár olyan is volt, például a legnagyobb ilyen japán cég, a Metaplanet esetében, hogy a bitcoint csak hitelfedezetként használták és a felvett kölcsönből indítottak sajátrészvény vásárlást, hogy kiegyensúlyozzák az árfolyamokat.

A stratégiát ether segítségével alkalmazó észak-karolinai FG Nexus ugyanakkor 41,5 millió dollár értékben adott el kriptót, hogy abból saját részvényeit vegye vissza, 

míg a floridai ETHZilla 40 millió dollárnyi tokent dobott piacra kincstárából. A francia Sequans Communications pedig novemberben mintegy 100 millió dollár értékben adott el bitcoinjaiból – írja a Financial Times.

Részvénykibocsátásból osztalékfizetés

A Strategy egyelőre továbbra is prémiumot élvez bitcoin-.készleteivel szemben, ám a hitel és a különböző speciális részvények után fizetendő osztalék aggodalmat kelt a kriptopiacon. Ezért legutóbbi részvényeladásából a cég már dollártartalékot képzett, mely közel két évig fedezi a kötelezettségeit. Ez meg is nyugtatta a november végére erőre kapó kriptopiacot, mely a kriptokincstár cégek árfolyamát is segítheti. Ugyanakkor a Strategy az MSCI több fontos indexéből kikerülhet a közeljövőben, ami a cég árfolyamá lejjebb küldheti, hiszen az indexkövető ETF-ek már nem vásárolni, hanem eladni fogják a cég papírjait, mely az év kezdete óta már így is 38 százalékot vesztett értékéből, a nyári csúcsnak pedig már a felét sem éri el. A Strategy árfolyamát több olyan ETF is követi, mely a napi árfolyammozgás többszörözését célozza.

Azonban egy újabb lejtmenet a korábbi pozitív visszacsatolásokat ördögi körré változtathatja és az eladói nyomást is erősítheti.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu