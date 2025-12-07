Mégsem működik a pénzügyi örökmozgó – hiába a bitcoin-hegyek, befuccsolni látszik a rendhagyó stratégia

A tőzsdék világának egy érthetetlen jelensége volt, amikor számos tőzsdén jegyzett cég kezdett el bitcoin vagy más kriptók felhalmozásával foglalkozni. Ezek a cégek általában részvénykibocsátásból fedezték a vásárlásokat, melyek mértékéhez képest az eredeti tevékenység bevétele és nyeresége elhanyagolható volt. A cégek részvényeiért a piacok mégis hajlandók voltak akár kétszeres prémiumot is fizetni.

A kriptokincstár stratégia feltalálója, Michael Saylor/Fotó: Middle East Images via AFP

A kriptokincstár sokáig működött pénzügyi örökmozgóként

A vásárlások növelték a kriptók árfolyamát, a növekvő kriptoárfolyamok felfelé hajtották a cégek részvényeit, egyfajta pénzügyi örökmozgó alakult ki és a prémium is folyamatosan bővült. Az ötlet mögött álló leghíresebb vállalat a Michael Saylor vezette MicroStrategy – időközben a cég neve Strategyre rövidült – volt, mely a bitcoinra szakosodott és számos imitátort inspirált.

A cég sikeresen növelte bitcoin készleteit, ma már az összes kibányászható bitcoin több mint 3 százalékát birtokolják.

Nehéz megmondani, hogy miért vásárolna bárki bitcoin helyett inkább egy óriási bitcoin gyűjteményben részesedést, pláne úgy, hogy 2 dollárt fizet 1 dollárnyi bitcoinért. Ugyanakkor a Saylor tanításait szomjazó kisbefektetők értelmet találnak a Strategy alapító X oldalára kitűzött következő mondatban is, ami magyarul nagyjából így hangzik:

A bitcoin egy kiberdarázs-raj, ami a bölcsesség istennőjét szolgálja, és ami az igazság tüzéből táplálkozik, exponenciálisan egyre okosabbá, gyorsabbá és erősebbé válva a kódolt energia fala mögött.

Sokáig ráadásul úgy is tűnt, hogy igazuk van, hiszen a Strategy részvényei gyorsabban emelkedtek a bitcoinnál, miközben Saylor különböző kötvények és speciális részvények kibocsátásával is folytatta a vásárlásokat. A kriptók és a bitcoin október végi, november eleji zuhanása azonban megváltoztatta a helyzetet, hiszen ekkor a Strategy és másolói árfolyama lefelé is gyorsabban mozgott a mögöttes kriptókénál.

Másolatok sorát inspirálta a Strategy

Ez sok esetben ahhoz vezetett, hogy a részvények prémiuma elolvadt és diszkonttá változott. Ebben az esetben a cégeknek már az éri meg, ha eladják a náluk lévő kriptókat és abból visszavásárolják a részvényeiket, bár olyan is volt, például a legnagyobb ilyen japán cég, a Metaplanet esetében, hogy a bitcoint csak hitelfedezetként használták és a felvett kölcsönből indítottak sajátrészvény vásárlást, hogy kiegyensúlyozzák az árfolyamokat.

A stratégiát ether segítségével alkalmazó észak-karolinai FG Nexus ugyanakkor 41,5 millió dollár értékben adott el kriptót, hogy abból saját részvényeit vegye vissza,

míg a floridai ETHZilla 40 millió dollárnyi tokent dobott piacra kincstárából. A francia Sequans Communications pedig novemberben mintegy 100 millió dollár értékben adott el bitcoinjaiból – írja a Financial Times.