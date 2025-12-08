Elképesztő: mutatjuk, mennyi lehet az infláció, az elemzők a forintra mutogatnak – egyetlen kormánydöntésen múlik, hogy ne szabaduljanak el megint az árak

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közli a novemberi inflációs adatot, az előzetes elemzői várakozások pedig azt mutatják: a drágulás üteme akár 4 százalék alá is eshetett. A havi átárazás szinte stagnált, a forint erősödése fékezte a tartós cikkek árait, a szolgáltatások viszont továbbra is húzzák az inflációt. A szakértők többnyire 2025-re mérséklődő, 2026-ra pedig ismét gyorsuló pénzromlást várnak.

A vélemények többsége szerint decemberben már biztosan négy százalék alatti inflációs értéket láthatunk / Fotó: Northfoto

Egy csendesebb, de szerkezetében továbbra is feszültségeket hordozó adatközlésre számítunk, a havi átárazás novemberben stagnálhatott, ami éves bázison 3,7 százalékra lassíthatta az inflációt – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szerinte az infláció visszaesésének egyik fő oka az volt, hogy a tavalyi év novemberéhez képest jóval mérsékeltebb átárazás történt, így a bázishatás lefelé húzza a mutatót. Hozzátette, hogy

a kormányzati árintézkedések nélkül 1,5 százalékponttal magasabb szintet látnánk, ami szerinte arra utal, hogy a gazdaság mélyebb szerkezetében még mindig jelentős árnyomás van.

Virovácz úgy számol, hogy a maginfláció 3,9 százalékra lassulhatott, amely a jegybanki toleranciasáv alá kerülhetett. A havi kosáron belül eltérő folyamatok zajlottak:

az élelmiszerárak csökkenhettek,

a szeszes italok és dohánytermékek drágulhattak,

a ruházati termékek szezonális áremelkedése megjelent,

miközben a forint erősödése miatt a tartós fogyasztási cikkek deflációs hatást fejthettek ki. A szolgáltatások áremelkedése ugyanakkor még 6,5–7 százalék közötti tartományban maradhatott, jelezve, hogy a belső árnyomás nem múlt el.

Az ING előrejelzése szerint a következő hónapokban az árrésstop hatása miatt akár mesterségesen alacsony árindexet is láthatunk: a jövő év első negyedévében átlagosan 2 százalék körüli infláció sem kizárt, az év második felében viszont akár 5 százalékig is visszakúszhat a mutató. Az elemző szerint emiatt nem várható gyors monetáris enyhítés, és szerinte a 6,50 százalékos alapkamat akár 2025 őszéig velünk maradhat.

Az árrésstop is alacsonyan tartja az inflációt

Várakozásaink szerint havi alapon 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak novemberben, éves összevetésben pedig 3,9 százalék körüli értéket látunk – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője. Úgy látja,

az élelmiszerek

és a szolgáltatások

árai enyhén emelkedtek, a tartós fogyasztási cikkek viszont olcsóbbá válhattak a forint árfolyamerősödése miatt. Az üzemanyagok esetében 0,6 százalékos havi csökkenést várnak, ami lefelé húzhatta a kosarat.