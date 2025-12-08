Itt a bizonyíték: a háttérben már alakul az új Orbán-kormány – most dől el, milyen irányba mehet Magyarország a 2026-os választások után

Sok szempontból figyelemreméltó volt a szombati kecskeméti háborúellenes nagygyűlés. A magyar miniszterelnök beszédét a Világgazdaság is számos cikkben feldolgozta, de egy témát még mindenképpen érdemes kiemelni: ez pedig az új Orbán-kormány formálódása.

Új Orbán-kormány: a háttérben már szervezik / Fotó: Facebook / Gulyás Gergely

Ha minden igaz, a mostanihoz hasonló, a Digitális Polgári Kör (DPK) Bács-Kiskun vármegyei székhelyén elhangzott konkrét megjegyzés még nem volt a jövőre szerveződő kormányzati felállásról. Ezúttal viszont Orbán Viktor kifejezetten direkt módon beszélt erről, igaz, csak röviden.

Ahogy arról lapunk is írt, Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten gyűlt össze a háborúellenes közösség. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor felszólalása volt, amely ezúttal különleges keretek között zajlott: Csiszár Jenő kérdezte, aki 27 év után tért vissza műsorvezetőként.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy fel kell készülni rá, hogy ha 2030-ra az európaiak tényleg háborúba mennek az oroszokkal, abból ki tudjon maradni Magyarország. Nem lesz egyszerű, bonyolult lesz, megpróbálják majd meggyőzni az embereket, hogy jobb háborúzni, mint kimaradni. „A rosszat el kell hessenteni magunktól. A 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás.

Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorunk. Ha nemzeti kormány jön, lesz esély kimaradni. Ha Brüsszel-párti, akkor nem.

Orbán Viktor viszont az is szóba hozta, hogy nemcsak a kimaradáshoz kell erő, hanem ahhoz is, hogy mi lesz utána. Magyarországnak agyasnak kell lennie, mert kicsi. Csak így lehet megelőzni nagyobb országokat. Ezért buta embereket sosem szabad az ország élére választani, mert annak az árát többszörösen fizetjük meg.

Ezen a ponton jelentette be, hogy a háttérben már nagyon fontos előkészületi munkák zajlanak. Orbán Viktor kifejezetten készül rá, hogy mi lesz a háború után, de arra is, hogy nyernek 2026-ban. "Nem arra gondolok, amire önök, hogy behűtöttem a pezsgőt, nem, nem ezt jelenti az előregondolkodás. Hanem, hogy vannak olyan szakértő munkacsoportok, akiknek már az a feladatuk,

hogy nézzék meg, mi nem működött jól az elmúlt 15 évben, az elmúlt 4 évben, vagy min lépett már túl az idő, amit már nem úgy kell majd csinálni, mint most. És legyenek terveink!

– magyarázta. Erre azért van szükség, mert most kampány van, utcai harc, tehát nincs idő ezeken gondolkodni. De vannak emberek, akik már most gondolkodnak azon, hogy a kormányzati szerkezethez például, ami egy bonyolult szerkezet, mely ponton kell hozzányúlni – különösen a háborús veszélyhelyzetre való tekintettel –, hogy az jobban működjön, mint eddig működött.