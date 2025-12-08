Deviza
EUR/HUF381.83 +0.04% USD/HUF327.23 -0.2% GBP/HUF436.49 -0.09% CHF/HUF407.5 +0.04% PLN/HUF90.28 +0.04% RON/HUF74.98 -0.01% CZK/HUF15.77 +0.01% EUR/HUF381.83 +0.04% USD/HUF327.23 -0.2% GBP/HUF436.49 -0.09% CHF/HUF407.5 +0.04% PLN/HUF90.28 +0.04% RON/HUF74.98 -0.01% CZK/HUF15.77 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elfogató parancs
ukrán dróntámadás
Robert Brovdi
drónegység
orosz-ukrán háború
Oroszország
ukrajnai háború

Putyinnak elege lett Magyarból, az oroszok kiadták ellene a parancsot: azonnal megérkezett a kegyetlen válasz – "Emlékezzetek rá, férgek, már nincs visszaút a pusztulásotokhoz"

Nemzetközi körözést adott ki Oroszország Robert „Magyar” Brovdi ellen, aki az ukrán drónosztagok irányítójaként vált ismertté. Moszkva terrorcselekménnyel és egy orosz katonai rendőrnő megölésével vádolja. Magyar nem hagyta válasz nélkül az elfogatóparancsot.
Németh Anita
2025.12.08, 06:39

Oroszország nemzetközi körözési listára tette Robert "Magyar" Brovdit, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereit irányító, azaz a drónegységeinek parancsnokát. Brovdit Moszkva „terrorizmussal” és Anna Prokofjeva orosz katonai rendőrnő megölésével vádolja.

Robert "Magyar" Brovdi orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték
Putyinnak elege lett Magyarból, az oroszok kiadták ellene a parancsot / Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

Az orosz hatóságok szerint Prokofjeva egy kurszki területen történt robbanás következtében vesztette életét, amelyet a nyomozók egy, a térség útjain elhelyezett távoli robbanószerkezethez kötnek. A vád lényege, hogy Brovdi adott parancsot a körzet elaknásítására, amely egy olyan autó felrobbanásához vezetett, amelyben orosz állampolgárok és egy katonai hírszerző tiszt utazott – írja az RBC-Ukraina.

Brovdi ironikusan, Bulgakov Mester és Margarita című regényének híres sorával reagált: 

„Emlékezzetek rá, ti férgek, a mocsárnyelveteken, melyet értetek: ‘Annuska már kiöntötte a vajat…’” – azaz a végzet elkerülhetetlen, nem lehet megállítani.

Magyarország kitiltotta „Magyart”

Nem ez az első alkalom, hogy Robert Brovdi célkeresztbe kerül. Magyarország augusztus végén döntött arról, hogy nem engedi a területére belépni a kárpátaljai szármaázú drónparancsnokot. A döntést Szijjáró Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy az ukrán drónosztag támadásai érintették a hazánkat is ellátó Barátság-kőolajvezetéket.

Az ukrán parancsnok azzal reagált, hogy Magyarország az orosz olajvásárlással valójában az orosz rakéta- és dróngyártást finanszírozza.

A kitiltás komoly diplomáciai hullámokat is vetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felháborodott, és utasította a külügyminisztériumot, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Radosław Szikroszki lengyel külügyminiszter pedig meghívta Brovdit Lengyelországba, nyílt szolidaritást vállalva vele. A történtekre reagálva az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át a beutazási tilalom miatt – emlékeztetett a lap.

Magyar parancsnok korábban már beváltotta fenyegetését

Lapunk beszámolója szerint Ukrajna egy novemberi hétvége során több sikeres dróntámadást is végrehajtott oroszországi célpontok ellen. 

„November 22-e és 23-a éjszakája hangos volt a férgek mocsarában. Krasznyoperekopszk az egyik legfontosabb csomópontja az elfoglalt Krím-félsziget energiaellátó rendszerének. Nagy badamum lesz!” – írta bejegyzésében az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka.

Hozzátette, hogy a benzin még inkább hiánycikké válik majd, a gáz és a kőolaj pedig gyorsan elfogy.

Brodvi posztja azzal zárul, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végrehajtott „udvariassági látogatást” a 1-es számú különleges SBS-központ (az átalakított 14. SBS-ezred) drónjai hajtották végre.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12500 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu