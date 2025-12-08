Putyinnak elege lett Magyarból, az oroszok kiadták ellene a parancsot: azonnal megérkezett a kegyetlen válasz – "Emlékezzetek rá, férgek, már nincs visszaút a pusztulásotokhoz"
Oroszország nemzetközi körözési listára tette Robert "Magyar" Brovdit, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereit irányító, azaz a drónegységeinek parancsnokát. Brovdit Moszkva „terrorizmussal” és Anna Prokofjeva orosz katonai rendőrnő megölésével vádolja.
Az orosz hatóságok szerint Prokofjeva egy kurszki területen történt robbanás következtében vesztette életét, amelyet a nyomozók egy, a térség útjain elhelyezett távoli robbanószerkezethez kötnek. A vád lényege, hogy Brovdi adott parancsot a körzet elaknásítására, amely egy olyan autó felrobbanásához vezetett, amelyben orosz állampolgárok és egy katonai hírszerző tiszt utazott – írja az RBC-Ukraina.
Brovdi ironikusan, Bulgakov Mester és Margarita című regényének híres sorával reagált:
„Emlékezzetek rá, ti férgek, a mocsárnyelveteken, melyet értetek: ‘Annuska már kiöntötte a vajat…’” – azaz a végzet elkerülhetetlen, nem lehet megállítani.
Magyarország kitiltotta „Magyart”
Nem ez az első alkalom, hogy Robert Brovdi célkeresztbe kerül. Magyarország augusztus végén döntött arról, hogy nem engedi a területére belépni a kárpátaljai szármaázú drónparancsnokot. A döntést Szijjáró Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy az ukrán drónosztag támadásai érintették a hazánkat is ellátó Barátság-kőolajvezetéket.
Az ukrán parancsnok azzal reagált, hogy Magyarország az orosz olajvásárlással valójában az orosz rakéta- és dróngyártást finanszírozza.
A kitiltás komoly diplomáciai hullámokat is vetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felháborodott, és utasította a külügyminisztériumot, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Radosław Szikroszki lengyel külügyminiszter pedig meghívta Brovdit Lengyelországba, nyílt szolidaritást vállalva vele. A történtekre reagálva az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át a beutazási tilalom miatt – emlékeztetett a lap.
Magyar parancsnok korábban már beváltotta fenyegetését
Lapunk beszámolója szerint Ukrajna egy novemberi hétvége során több sikeres dróntámadást is végrehajtott oroszországi célpontok ellen.
„November 22-e és 23-a éjszakája hangos volt a férgek mocsarában. Krasznyoperekopszk az egyik legfontosabb csomópontja az elfoglalt Krím-félsziget energiaellátó rendszerének. Nagy badamum lesz!” – írta bejegyzésében az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka.
Hozzátette, hogy a benzin még inkább hiánycikké válik majd, a gáz és a kőolaj pedig gyorsan elfogy.
Brodvi posztja azzal zárul, hogy a pilóta nélküli légi járművekkel végrehajtott „udvariassági látogatást” a 1-es számú különleges SBS-központ (az átalakított 14. SBS-ezred) drónjai hajtották végre.