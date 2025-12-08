Putyinnak elege lett Magyarból, az oroszok kiadták ellene a parancsot: azonnal megérkezett a kegyetlen válasz – "Emlékezzetek rá, férgek, már nincs visszaút a pusztulásotokhoz"

Oroszország nemzetközi körözési listára tette Robert "Magyar" Brovdit, az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszereit irányító, azaz a drónegységeinek parancsnokát. Brovdit Moszkva „terrorizmussal” és Anna Prokofjeva orosz katonai rendőrnő megölésével vádolja.

Putyinnak elege lett Magyarból, az oroszok kiadták ellene a parancsot / Fotó: Robert "Magyar" Brovdi Telegram oldala

Az orosz hatóságok szerint Prokofjeva egy kurszki területen történt robbanás következtében vesztette életét, amelyet a nyomozók egy, a térség útjain elhelyezett távoli robbanószerkezethez kötnek. A vád lényege, hogy Brovdi adott parancsot a körzet elaknásítására, amely egy olyan autó felrobbanásához vezetett, amelyben orosz állampolgárok és egy katonai hírszerző tiszt utazott – írja az RBC-Ukraina.

Brovdi ironikusan, Bulgakov Mester és Margarita című regényének híres sorával reagált:

„Emlékezzetek rá, ti férgek, a mocsárnyelveteken, melyet értetek: ‘Annuska már kiöntötte a vajat…’” – azaz a végzet elkerülhetetlen, nem lehet megállítani.

Magyarország kitiltotta „Magyart”

Nem ez az első alkalom, hogy Robert Brovdi célkeresztbe kerül. Magyarország augusztus végén döntött arról, hogy nem engedi a területére belépni a kárpátaljai szármaázú drónparancsnokot. A döntést Szijjáró Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal indokolta, hogy az ukrán drónosztag támadásai érintették a hazánkat is ellátó Barátság-kőolajvezetéket.

Az ukrán parancsnok azzal reagált, hogy Magyarország az orosz olajvásárlással valójában az orosz rakéta- és dróngyártást finanszírozza.

A kitiltás komoly diplomáciai hullámokat is vetett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felháborodott, és utasította a külügyminisztériumot, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Radosław Szikroszki lengyel külügyminiszter pedig meghívta Brovdit Lengyelországba, nyílt szolidaritást vállalva vele. A történtekre reagálva az ukrán külügyminisztérium behívatta Magyarország nagykövetét, és tiltakozó jegyzéket adott át a beutazási tilalom miatt – emlékeztetett a lap.

Magyar parancsnok korábban már beváltotta fenyegetését

Lapunk beszámolója szerint Ukrajna egy novemberi hétvége során több sikeres dróntámadást is végrehajtott oroszországi célpontok ellen.