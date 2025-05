A Közel-Kelet első Disney-élményparkja nem csak turizmus: ez már kampánymunka a vezérigazgatói pozícióért

A The Walt Disney Company bejelentette, hogy új élményparkot épít Abu-Dzabiban, a Yas Islanden – a projekt jelentősége azonban messze túlmutat az idegenforgalmon. A Közel-Kelet első Disney-élményparkja nemcsak stratégiai terjeszkedés, hanem egyben belső hatalmi játszma tétje is lehet. Josh D’Amaro, a parkokért felelős vezető most olyan referenciamunkát építhet, mellyel eséllyel pályázhat a vezérigazgatói posztra Bob Iger távozása után.