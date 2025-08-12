Nagyot ment a Mol horvát leánycége az év első fél évben – Több mint ötödével növelte nyereségét az INA

A cég hathavi bevétele 5 százalékkal, 1,84 milliárd euróra emelkedett.

Jó eredményt ért el az INA / Fotó: Jakub Porzycki / AFP

Az olajiparban kiemelten figyelt, új beszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított EBITDA (kamatfizetés, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) egyszeri tételek nélkül 187,7 millió euró volt, ami 18 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A tőkeberuházás (CAPEX) összesen 46 százalékkal, 86,9 millió euróra esett, a rijekai finomító több mint 700 millió euró értékű korszerűsítése 96 százalékban már kész. Az INA nettó adóssága 9 százalékkal, 451,3 millió euróra mérséklődött.

Az INA 49,08 százaléka a Molé, a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a vállalatban. A cég 44,84 százaléka a horvát állam tulajdona.

Sejteni lehetett

Néhány hete tette közzé az olajcég a második negyedéves jelentését. Ebben viszonylag szép számok szerepeltek, így már következtetni lehetett arra, hogy jól sikerült az olajtársaság egész első fél éve is.

Vegyes eredménnyel zárta a második negyedévet a Mol horvát olajipari leányvállalata, az INA. Bevétele és nyeresége is apadt éves alapon, a legfontosabb eredménymutató tekintetében ugyanakkor bővülést mutatott ki. A horvát olajvállalat a szektorban leginkább figyelt mutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA soron 100,1 millió eurós tételt könyvelt el április és június között, ami 5 százalékkal magasabb a tavalyi teljesítménynél.Az INA mindezt 2 százalékkal mérséklődő, 923,4 millió eurós árbevétel mellett érte el. A vállalat adózott nyeresége eközben 42 százalékkal 18,9 millió euróra zsugorodott. A kutatás-termelés EBITDA-eredménye 86,9 millió euróról 61,5 millió euróra csökkent ezt azonban ellensúlyozni tudta a finomítást és a kiskereskedelmet is magában foglaló szegmens duplázása, amely 51 millió euróval járult hozzá a csoportszintű eredményhez.

