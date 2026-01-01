Putyin satuban: megkezdődött Európa legnagyobb, egymilliós hadseregének toborzása Oroszország közvetlen NATO-szomszédjában – ezer kilométeres a közös határ
Nagyon fontos változás lépett életbe 2026 első napján Oroszország és Putyin elnök szempontjából: a közvetlen szomszédjában ugyanis megkezdődött egy egymillió fős hadsereg felállítása.
Az erre vonatkozó terv ősz óta ismert, de most elindult az elképzelések megvalósítása.
Putyin satuban: az EU legnagyobb hadseregét toborozzák az oroszok ellen
Finnország még tavaly jelentette be, hogy létrehozza az Európai Unió legnagyobb hadseregét. Ez nem kevesebb, mint egymillió katonát jelent: ennyit akarnak felállítani az oroszokkal szemben. Ennek érdekében
- 60-ról 65 évre emelik a tartalékosok korhatárát
- minden 1966 után született, katonai szolgálatra kötelezett személy számára.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy esetleges háború esetén tíz finn férfiből négynek be kellene vonulnia. Fontos részlet, hogy csak azokat a tartalékosokat hívják be, akiknek van beosztásuk. Az önkéntesekre nem vonatkoznak az új előírások.
Mindenesetre a finn kormány még az ősszel be is nyújtotta a parlamentnek a törvényjavaslatot az első intézkedésről: első körben a katonai tartalékosok számát 125 ezer fővel növelik meg.
Ezt meg is szavazták, a távlati terv pedig, hogy 2031-re a hadsereg létszáma háborús időkben meghaladja majd az egymillió katonát.
Ezzel válik Finnország hadserege a legnagyobbá az egész Európai Unióban.
A Forcenews szerint a hatályos szabályok szerint minden finn sorkatona a rangjától függetlenül tartalékos marad annak az évnek a végéig, amelyben betölti a 65. életévét.
Az ezredesi, kapitányi vagy annál magasabb rangú tisztek számára nem lesz felső korhatár, és mindaddig tartalékosak maradnak, amíg katonai szolgálatra alkalmasak. Finnországban a korábbi korhatár 60 év volt a tisztek és az altisztek esetében, de csak 50 év a többi rang esetében.
A finneknek jelenleg körülbelül 870 ezer tartalékos katonájuk van, és ez már így is a NATO egyik legnagyobb tartalékos erője. Érdemes felidézni, hogy Finnország csak 2023-ban csatlakozott a katonai szövetséghez, miután az ukrán–orosz háború megváltoztatta az ország semlegességgel kapcsolatos politikáját.
Érdemes azt is rögzíteni, hogy orosz szempontból az egymilliós NATO-hadsereg felállítása a közvetlen szomszédban egyúttal azt is jelentené, hogy
mintegy 1300 kilométernyi közös határszakaszon emelkedik meg jelentősen a katonai fenyegetettség.
Mindez kiegészül azzal, hogy Ukrajnában szintén 800 ezer–egymilliós hadseregről szólnak a hírek, Putyin könnyen érezheti úgy magát, hogy északról és nyugatról is satuba fogják.
A biztonságpolitikai kockázatokra adott orosz válasz pedig általában nem sok jót jelent.