Donald Trump tévedett, de a kritikusai meg egyenesen szégyellhetik magukat – az amerikai gazdaság bánta volna különben

Két éve nem látott robusztus GDP-növekedést mértek a harmadik negyedévben az Egyesült Államokban. A kormányzati leállás miatt halasztva közzétett 4,3 százalékos mutató jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat. A meglepetés egyik forrása a fogyasztás, a másik a mesterséges intelligencia.

Komoly hajtóerő a mesterséges intelligencia / Fotó: VRVirus / Shutterstock

Hasít a mesterséges intelligencia

Ismét beigazolódott, hogy a 30 ezermilliárd dolláros amerikai gazdaság dinamikus és ellenálló

– hangsúlyozta Joseph Brusuelas, az RSM vezető közgazdásza. Hozzátéve: az amerikai gazdaság átvészelte az áprilisi vámvihart és a bevándorlási sokkot, mit sem törődve a lassulási jóslatokkal és a recessziós prognózisokkal.

A pesszimista kilátások, a magas árak és a lanyha munkaerőpiac sem fékezték meg az amerikai fogyasztást.

Emellett a mesterségesintelligencia- (MI) beruházások is nagyban támogatták a gazdaság bővülését. Ez a két tényező a növekedés 70 százalékát adta.

Trump tévedett, de jól járt

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy Trump beiktatásakor 22 százalék esélyt adott a Wall Street konszenzusa az egy éven belüli recessziónak. Ez a sansz április elején 45 százalékra emelkedett.

Az elnök, mint többször is hangoztatta, abban reménykedett, hogy a vámintézkedések nyomán az amerikai gyártás bővülése lendíti fel a gazdaságot. Nem ez történt.

A növekedés nem a gyártás fellendüléséből fakadt,

ahogy Trump ígérte, hanem a csúcsra futott fogyasztásból, melyet a rekordokat döntő tőzsdei fellendülés táplált, meg a 41 milliárd dollárnyi adatközpont-beruházásnak köszönhetően.

Minden negyedben más segített

Az amerikai gazdaság az idei első negyedévben ugyan zsugorodott, de

a beharangozott áprilisi vámok bevezetése előtti importroham feltupírozta az eredményeket.

A vállalatok ugyanis az első három hónapban készleteket halmoztak. Így a kiadási oldal stabil maradt.

Míg

a második negyedévben a fogyasztók tarolták le a polcokat,

attól tartva, hogy a kínai áruk megdrágulnak, vagy elapad az import. Erre még rátettek egy lapáttal Trump vámenyhítő intézkedései. De az importőrök is kreatívak voltak a kiskapuk keresésében.