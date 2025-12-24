Kína lázadástól tart, és úgy megregulázza a mesterséges intelligenciát, amilyet nem látott még a Nyugat

Kína szerint a mesterséges intelligencia (MI) egyszerre stratégiai lehetőség és potenciális kockázat – tehát nem kategorikusan csak egyik vagy másik. A pekingi vezetés világosan látja, hogy az MI kulcsszerepet játszhat az ország gazdasági növekedésében, technológiai felzárkózásában és katonai fejlesztéseiben, ugyanakkor attól is tart, hogy az új technológia megingathatja a társadalmi stabilitást és végső soron a kommunista párt hatalmát. Ez a kettősség határozza meg azt az összetett szabályozási rendszert, mely az elmúlt hónapokban látványosan szigorodott.

Kína szorosan tartja, de nem rángatja a mesterséges intelligencia gyeplőjét: olyan szabályozási modellt hoznak létre, amilyet nem látott még a Nyugat / Fotó: Mundissima

A legnagyobb fejtörést a csetbotok jelentik a hatóságok számára. Ezek a rendszerek képesek önálló válaszokat generálni, és elvileg olyan kérdéseket is felvethetnek, melyek

a pártvezetés legitimitását,

a történelmi narratívát

vagy a politikai berendezkedést érintik.

Peking ezért véglegesítette azokat a szabályokat, melyeken korábban már együtt dolgozott az MI-fejlesztő cégekkel. A The Wall Street Journal szerint az új előírások alapján a csetbotokat csak politikailag szűrt adatokon lehet betanítani, és a nyilvános indulás előtt egyfajta „ideológiai vizsgán” is át kell menniük. Minden MI által generált szöveget, képet és videót egyértelműen meg kell jelölni, és visszakövethetővé kell tenni, hogy szükség esetén gyorsan lehessen fellépni a nemkívánatos tartalmak terjesztőivel szemben.

A hatóságok saját közlése szerint egy három hónapos ellenőrzési kampányban 960 ezer olyan MI-tartalmat távolítottak el, melyet illegálisnak vagy károsnak minősítettek. A mesterséges intelligencia időközben bekerült a nemzeti vészhelyzeti reagálási tervbe is, olyan kockázatok mellé sorolva, mint a földrengések vagy a járványok. Ez jól mutatja, hogy az állam mennyire komolyan veszi a technológiában rejlő veszélyeket.

Tisztában vannak a túlszabályozás hátulütőjével is

A pekingi döntéshozók ugyanakkor tisztában vannak azzal is, hogy a túlszabályozás visszafoghatja az innovációt. Kínának nem érdeke, hogy lemaradjon a globális MI-versenyben az Egyesült Államok mögött, ahol egyelőre jóval megengedőbb a hatósági hozzáállás. Maga

Hszi Csin-ping is arról beszélt korábban, hogy a mesterséges intelligencia „példátlan kockázatokat” hordoz,

egy magas rangú tisztviselő pedig ahhoz hasonlította a megfelelő biztonsági korlátok nélküli MI-t, mintha fék nélküli autóval hajtanánk az autópályán.