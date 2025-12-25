Deviza
EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0% EUR/HUF388,65 0% USD/HUF330,03 0% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF418,59 0% PLN/HUF92,21 0% RON/HUF76,31 0% CZK/HUF16,02 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
internetezés
ChatGPT
keresőoptimalizálás
online vásárlás
SEO
chatbot
mesterséges intelligencia
tartalomgyártás
keresés

Felforgatja a marketinget a mesterséges intelligencia – megrengett a SEO, jöhet az AEO?

Gyors ütemben terjed a mesterséges intelligenciára épülő keresés, ám a marketingesek és a vállalatok számára továbbra sem egyértelmű, hogyan érdemes alkalmazkodni az új korszakhoz. A szakértők szerint az MI-alapú keresés nem leváltja, hanem átalakítja a hagyományos keresőoptimalizálást, ezért a legbiztosabb út az óvatos kísérletezés és a bevált SEO-alapelvek megtartása az AEO-megközelítés bevezetése mellett.
Németh Anita
2025.12.25, 07:01

A mesterséges intelligenciával (MI) való keresés gyorsan fejlődik, de a jövője még bizonytalan. A szakértők szerint a legjobb stratégia az óvatos kísérletezés úgy, hogy közben a vállalatok nem mondanak le a bevált SEO-alapelvekről, és nem hisznek azoknak, akik biztos receptet ígérnek az MI-alapú keresés jövőjére – derül ki a The Wall Street Journal cikkéből.

seo
Megrengett a SEO, jöhet az AEO? / Fotó: bpdigital.hu

Az idei Black Friday hétvége fontos jelzést adott a marketingeseknek az MI-alapú keresés térnyeréséről. A Semrush marketingszoftvercég adatai szerint húsz nagy forgalmú webáruházat naponta átlagosan 183 ezer alkalommal keresett fel a ChatGPT és hozzá hasonló más nagy nyelvi modellekhez köthető platform. Ez ugyan még elenyésző a hagyományos keresés mellett, azonban már közel nyolcszorosa a tavalyi napi átlagnak. Ez rávilágít arra, hogy az MI-alapú keresés üzletileg is egyre inkább relevánssá válik.

A szakma megosztott abban, hogy az MI leváltja-e a hagyományos keresőoptimalizálást (SEO). Egyesek szerint a klasszikus SEO alapelvei, azaz a hiteles megjelenés és a szakértői tartalom az MI-modelleknél is működnek. Mások úgy vélik, hogy a SEO szerepe jelentősen csökken, és új megközelítésre, azaz válaszalapú keresőoptimalizálásra (AEO) van szükség.

Egyre inkább az a nézet erősödik, hogy a SEO és az MI-optimalizálás nem egymást kiszorító, hanem összeolvadó területek lesznek. A vállalatok számára fontos, hogy sok, jól strukturált és friss tartalmat tegyenek közzé, mert a nagy nyelvi modellek (LLM) ezekből tanulnak, és ezekre támaszkodva adnak válaszokat. 

James Cadwallader, a Profound társalapítója és vezérigazgatója is osztja ezt a nézetet. Szerinte az a korábbi elképzelés, miszerint az MI-optimalizálás teljesen leváltja a SEO-t, mára átalakult: egyre inkább az látszik, hogy a két terület összeolvad, miközben mindkét keresési forma megmarad. A SEO-cégek MI-szolgáltatásokat vezethetnek be, és fordítva.

Az MI-keresőoptimalizálással foglalkozó startupokba jelentős tőke áramlik, ami jelzi a piac növekvő jelentőségét, mivel a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra várhatóan több mint duplájára nő. A MarkNtel Advisors előrejelzése szerint

a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra 171 milliárd dollárt ér el a tavalyi 81,4 milliárdról, részben az MI-optimalizálás iránti növekvő kereslet miatt.

Csak az Evertune és a Profound, azaz a MI-keresőoptimalizálás két legnagyobb szereplője, augusztusban 15 és 35 millió dollár friss tőkét vont be.

Cadwallader szerint az MI-találatokban való jobb megjelenés egyik kulcsa, hogy a nagy nyelvi modelleknek legyen mit „fogyasztaniuk”, például több sajtóközlemény és friss tartalom révén. Ez azért különösen fontos, mert az LLM-eknek több információra van szükségük az összetett, beszélgetésalapú kérdések megválaszolásához.

„Nincs ebben semmi misztikum – mondta. – Ha sok tartalmat hozol létre, a modellek be fogják szippantani.”

Ugyanakkor egyes marketingesek az úgynevezett tartalomfarmolástól tartanak, azaz attól, hogy a tartalom-előállítók a mennyiséget a minőség elé helyezik. Jennifer Vianello, a Cars Commerce marketingigazgatója szerint az olyan olcsó trükkök, mint a linkek vagy kulcsszavak halmozása, régóta jelen vannak, de nem adnak valódi értéket a felhasználóknak. Hasonlóan vélekedik Tom Critchlow, a Raptive közönségnövekedési alelnöke is, aki szerint hosszú távon a márkaépítés sokkal értékesebb lesz, mint a jelenlegi AEO-őrület nagy része, amely sokszor csak gyors és olcsó trükkökkel próbálja feltornászni a találatokat, hasonlóan a Google korai éveihez.

Több szakértő szerint az MI-alapú keresésben is azok a márkák járhatnak sikerrel, amelyek világos értékajánlattal rendelkeznek, és ezt következetesen kommunikálják, különösen olyan közösségi felületeken, ahol a felhasználók maguk is beszélnek róluk.

Az MI-keresés különösen nagy súlyt helyez a frissességre, ugyanis a néhány hónapon belül frissített tartalmak jóval nagyobb eséllyel jelennek meg a csetbotok válaszaiban. A Profound kutatásai szerint az utolsó 13 hétben publikált vagy frissített tartalmak 50 százalékkal nagyobb eséllyel jelennek meg a csetbotok válaszaiban.

Andrew Warden, a Semrush marketingigazgatója szerint a legnagyobb különbség a hagyományos és az MI-alapú keresés között az, hogy a nagy nyelvi modellek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a felhasználók által generált tartalmakra, például a közösségi médiában megjelent kommentekre.

Minden tizedik ember használta már a ChatGPT-t, a magánéletnek is egyre szervesebb részévé válik a csetbot

Egyre inkább a hétköznapok részévé válik a nagy nyelvi modellt használó mesterséges intelligencia. A ChatGPT-t a felhasználók többsége már a mindennapi feladatokhoz használja, valamint tanácsot kér tőle.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
908 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu