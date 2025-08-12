Lassabban, de ömlik az orosz olaj a világpiacra a Trump-Putyin-csúcs előtt

Harmadik hete csökken némileg az orosz olaj exportja, de még mindig maradt az idén megszokott szint közelében, ami azt mutatja, hogy egyelőre kevés elrettentő ereje van a Donald Trump amerikai elnök által beígért másodlagos vámoknak.

Nincs fennakadás az orosz olaj exportjában / Fotó: AFP

A Bloomberg adatai szerint a tengeren szállított orosz olaj mennyisége átlagosan napi 3,11 millió hordó volt az augusztus 10-ével zárult négy héten; ez 3 százalékos csökkenés az előző héttel zárult időszakban mért 3,21 millió hordóhoz képest.

A vizsgált időszak kezdetén fenyegette meg Trump 100 százalékos vámokkal az orosz olaj vásárlóit, ha Moszkva 50 napon belül nem szünteti meg az ukrajnai hadműveleteket, majd előrehozta a határidőt. India pedig meg is kapta a pótlólagos 25 százalékos vámot, ennek a hatását azonban csak később lehet felmérni.

Az indiai finomítók elhalaszthatják a moszkvai nyersolaj októberre szóló spot vásárlásokat,

de egyértelmű kormányzati iránymutatásra várnak. Pontosat még akkor sem lehet tudni, amikor a szállítmányokat tankerekre rakodják, mert még akkor is változhat a helyzet, amikor a hajó már úton van India felé.

A pótlólagos vámok csak augusztus 27-én lépnek hatályba, vagyis még visszavonhatók, és a piacok sem számítanak jelentős zavarokra az orosz kőolajexportban.

Nincs fennakadás az orosz olaj exportjában

Az amerikai elnök pénteken tárgyal orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában az ukrajnai háború lezárásról, és az orosz olajszállítmányok a Távol-Keletről Kínába, valamint a Balti-tengerről India nyugati partjára is gond nélkül folytatódnak. Az utóbbi kikötőkből egy hónapig tart az út a célállomásokra, így bőven van idő az érkezésükig a büntetővámok feloldására vagy felfüggesztésére.

Az indiai finomítók kormányzati utasításra várnak / Fotó: AFP

Ráadásul több orosz olaj áll rendelkezésre export céljára, mert ukrán támadások érték a Rosznyfty rjazanyi és novokujbisevszki finomítóját augusztus elején, a szaratovit pedig a hét végén.

Az orosz olajexportot azonban csak megbecsülni lehet, mert a csendes-óceáni kikötőkből induló tankerek egyre többször adnak le hamis pozíciójelzést. Ezt korábban a Balti-tengeren, a Fekete-tengeren és Murmanszk környékén is megfigyelték.