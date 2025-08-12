Lassabban, de ömlik az orosz olaj a világpiacra a Trump-Putyin-csúcs előtt

Harmadik hete csökken némileg az orosz olaj exportja, de még mindig maradt az idén megszokott szint közelében, ami azt mutatja, hogy egyelőre kevés elrettentő ereje van a Donald Trump amerikai elnök által beígért másodlagos vámoknak.
A Bloomberg adatai szerint a tengeren szállított orosz olaj mennyisége átlagosan napi 3,11 millió hordó volt az augusztus 10-ével zárult négy héten; ez 3 százalékos csökkenés az előző héttel zárult időszakban mért 3,21 millió hordóhoz képest.
A vizsgált időszak kezdetén fenyegette meg Trump 100 százalékos vámokkal az orosz olaj vásárlóit, ha Moszkva 50 napon belül nem szünteti meg az ukrajnai hadműveleteket, majd előrehozta a határidőt. India pedig meg is kapta a pótlólagos 25 százalékos vámot, ennek a hatását azonban csak később lehet felmérni.
Az indiai finomítók elhalaszthatják a moszkvai nyersolaj októberre szóló spot vásárlásokat,
de egyértelmű kormányzati iránymutatásra várnak. Pontosat még akkor sem lehet tudni, amikor a szállítmányokat tankerekre rakodják, mert még akkor is változhat a helyzet, amikor a hajó már úton van India felé.
A pótlólagos vámok csak augusztus 27-én lépnek hatályba, vagyis még visszavonhatók, és a piacok sem számítanak jelentős zavarokra az orosz kőolajexportban.
Az amerikai elnök pénteken tárgyal orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal Alaszkában az ukrajnai háború lezárásról, és az orosz olajszállítmányok a Távol-Keletről Kínába, valamint a Balti-tengerről India nyugati partjára is gond nélkül folytatódnak. Az utóbbi kikötőkből egy hónapig tart az út a célállomásokra, így bőven van idő az érkezésükig a büntetővámok feloldására vagy felfüggesztésére.
Ráadásul több orosz olaj áll rendelkezésre export céljára, mert ukrán támadások érték a Rosznyfty rjazanyi és novokujbisevszki finomítóját augusztus elején, a szaratovit pedig a hét végén.
Az orosz olajexportot azonban csak megbecsülni lehet, mert a csendes-óceáni kikötőkből induló tankerek egyre többször adnak le hamis pozíciójelzést. Ezt korábban a Balti-tengeren, a Fekete-tengeren és Murmanszk környékén is megfigyelték.
A különböző forrásokból származó adatok szerint
a vizsgált héten 30 hajó vett fel 23,31 millió hordónyi orosz olajat;
az előző héten ez a mennyiség 22,72 millió hordó volt.
Ázsiai vevőknek az augusztus 10-ig tartó 28 napban napi 2,73 millió hordó orosz olajat szállítottak, alig kevesebbet az egy héttel korábban zárult időszakban regisztrált napi 2,79 millió hordónál. Ebbe beletartoznak azok a szállítmányok is, amelyeknek végső célállomása nem ismert.
A Kína és India melletti legnagyobb piacra, Törökországba ebben a négy hétben napi 280 ezer hordóra csökkent az export – ez a legalacsonyabb mennyiség május óta.
Ami az értéket illeti, az a vizsgált héten 1,38 milliárd dollár volt – 50 millió dollárral vagy 4 százalékkal kevesebb az előző hetinél.
A forgalom szerény növekedését ugyanis több mint ellensúlyozta az orosz nyersolaj átlagárának csökkenése.
Az uráli típus ára három dollárral, átlagosan hordónként 57,26–57,59 dollárra esett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.