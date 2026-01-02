Deviza
orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
drón

Most van bajban Zelenszkij: perdöntő bizonyítékot adtak át az oroszok az amerikaiaknak a Putyin elleni merényletről – „Tudjuk, hogyan, mivel és mikor kell válaszolni”

Több tucat ukrán drón bevetésével terrortámadást indítottak Vlagyimir Putyin ellen. Ukrajnának meg kell szólalnia.
VG/MTI
2026.01.02, 06:55
Frissítve: 2026.01.02, 07:04

Átadták a moszkvai amerikai katonai attasénak az orosz elnök novgorodi rezidenciáját támadó egyik ukrán drón vezérlőegységét – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

Zelenszkij
Most van bajban Zelenszkij: perdöntő bizonyítékot adtak át az oroszok az amerikaiaknak a Putyin elleni merényletről / Fotó: AFP

A minisztérium közlése szerint az ukrán fél december 29-én éjjel 91 drón bevetésével terrortámadást indított Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. A légvédelem az összes célpontot megsemmisítette.

Az egyik lelőtt drón vezérlőegységét és a dekódolt útvonaladatokat tartalmazó dokumentációt Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka adta át az amerikai nagykövetség katonai attaséja képviselőjének – áll a tájékoztatóban. 

A műszerekből ki tudták nyerni a repülési feladatot tartalmazó fájlt, és az adatok elemzése megerősítette, hogy 

az ukrán drónok támadásának célpontja az elnök rezidenciájának egyik épülete volt 

– tette hozzá a minisztérium.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangoztatta, hogy Kijev az efféle provokációkkal aláássa Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus rendezésére, de ez nem befolyásolhatja az orosz-amerikai párbeszédet, a két elnök továbbra is együtt fog működni. 

Hozzátette, az orosz hadsereg tudja, hogyan, mivel és mikor kell válaszolni az ukrán támadásra.

Szergej Lavrov külügyminiszter még korábban a támadásra reagálva kijelentette, hogy Moszkva felülvizsgálja az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási pozícióját.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Herszon megye kormányzója csütörtök este telefonon jelentést tett Putyin elnöknek arról az ukrán dróntámadásról, amely egy üdülőépületet ért a Fekete-tenger partján. A támadásban 24 ember életét vesztette, mintegy félszázan pedig megsebesültek.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított a támadás ügyében.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere csütörtök este közölte, hogy az orosz légvédelem lelőtt aznap húsz ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott. A támadássorozat fennakadásokat okozott a moszkvai repülőterek működésében - tette hozzá.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12665 cikk

 

