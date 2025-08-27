Deviza
Románia
befektetés
gazdaság

Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát: „az idegen tőke elsősorban magyar”, de ennél nagyobbat nem is tévedhetnek

A magyar tőke romániai térnyerésétől rettegnek. A bukaresti kormány megakadályozhatja a magyar befektetéseket.
VG
2025.08.27, 06:06
Frissítve: 2025.08.27, 06:24

„Elveszítettük a tej- és tejtermék-termelés legnagyobb részét, mivel a magyarok felvásárolták mindazt, ami a román tej-, sajt-, vaj- és egyéb termelést jelentette. Ez a versenytanács közreműködésével történt, amelynek sokkal figyelmesebbnek kellett volna lennie ebben a tekintetben” – fogalmazott a Ziare.com portálnak Mircea Cosea közgazdász.

só, sókitermelés Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát: „az idegen tőke elsősorban magyar”, de ennél nagyobbat nem is tévedhetnek
Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A román közgazdász szerint 

ez az egyik legszörnyűbb helyzet, amellyel az utóbbi időben találkoztam, nevezetesen ennek az államnak, ennek a kormánynak a képtelensége, hogy megvédje a nemzeti erőforrásokat. 

Hozzátette, hogy „a legsúlyosabb, elképzelhetetlen dolognak” azt tartja, hogy a parajdi bányakatasztrófa után „most elveszítjük a Kolozs megyei sóbányát is”.

A Maszol cikke szerint a magyarországi Salt-Veres Zrt. nagyváradi leányvállalata kezdheti meg a virágosvölgyi sótömb kiaknázását. A 0,7 kilométer vastagságú sókészlet mennyiségét egy 2010-es környezetvédelmi hatástanulmány 26 millió tonnára becsüli. 
„Akár évszázadokig folytatható a só kinyerése a körzetből, ráadásul nem akármilyen sóról van szó: 99 százalékos tisztaságú, kiváló minőségű” – mondta a Portfoliónak Veres Márton, a családi cég képviselője. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az ő apja, a cég pedig az egyedüli tulajdonosa a romániai Diana Exploatari Miniere SRL-nek, amely a bányakoncesszió birtokosa.

Mint Veres Márton elmondta, 

már 2009-ben elindították a virágosvölgyi kitermelési jog igénylési folyamatát, de csak tavaly decemberben kapták meg a licencet. 

„Az orosz–ukrán háború és ezáltal az ukrán bányák bezárása a feje tetejére állította a piacot. Kiesett közel 2 millió tonna só a térségből, amit pótolni kell máshonnan” – mondta a szakember. A kitermelési jog 20 évre szól, majd 5 évente meghosszabbítható.

Mircea Coșea makroökonómiai professzor passzivitással vádolja a román kormányt. Azt ugyanakkor „egy jó dolognak” nevezte, hogy megállították a romániai E.ON magyar felvásárlását. A közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító bizottság néhány nappal ezelőtt az MVM Csoport és E.ON Energie Románia közötti tranzakció elutasítását javasolta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak. 

Közben a a HVG által idézett Frankfurter Allgemeine Zeitung is arról ír: 

a bukaresti kormány megakadályozhatja a magyarokat az egyik legnagyobb romániai gáz- és áramszolgáltató megvásárlásában. 

A német lap szerint a román kabinet azzal indokolja álláspontját, hogy Magyarország és az MVM túl szoros kapcsolatban áll Oroszországgal, ami biztonsági kockázatot jelent. 

Marius Lulea, az AUR első alelnöke tavaly decemberben nyilatkozott a romániai E.ON felvásárlása ügyében. „Az E.ON MVM általi felvásárlása annak a végső tervnek a kezdetét jelenti, amely révén Romániát darabonként eladják” – mondta a politikus. Hazaárulással vádolta Marcel Ciolacu akkori kormányfőt, amiért „át akarja adni” az E.ON romániai üzletágát egy magyarországi cégnek.

A Román Nemzeti Bank májusban azt közölte, hogy 33 százalékkal csökkentek a közvetlen külföldi tőkebefektetések Romániában az első negyedévben. 

A Világgazdaság megírta, hogy komoly üzletet vitték el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából

