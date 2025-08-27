Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát: „az idegen tőke elsősorban magyar”, de ennél nagyobbat nem is tévedhetnek

„Elveszítettük a tej- és tejtermék-termelés legnagyobb részét, mivel a magyarok felvásárolták mindazt, ami a román tej-, sajt-, vaj- és egyéb termelést jelentette. Ez a versenytanács közreműködésével történt, amelynek sokkal figyelmesebbnek kellett volna lennie ebben a tekintetben” – fogalmazott a Ziare.com portálnak Mircea Cosea közgazdász.

Rettegnek a románok, hogy Magyarország felvásárolja Romániát / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A román közgazdász szerint

ez az egyik legszörnyűbb helyzet, amellyel az utóbbi időben találkoztam, nevezetesen ennek az államnak, ennek a kormánynak a képtelensége, hogy megvédje a nemzeti erőforrásokat.

Hozzátette, hogy „a legsúlyosabb, elképzelhetetlen dolognak” azt tartja, hogy a parajdi bányakatasztrófa után „most elveszítjük a Kolozs megyei sóbányát is”.

A Maszol cikke szerint a magyarországi Salt-Veres Zrt. nagyváradi leányvállalata kezdheti meg a virágosvölgyi sótömb kiaknázását. A 0,7 kilométer vastagságú sókészlet mennyiségét egy 2010-es környezetvédelmi hatástanulmány 26 millió tonnára becsüli.

„Akár évszázadokig folytatható a só kinyerése a körzetből, ráadásul nem akármilyen sóról van szó: 99 százalékos tisztaságú, kiváló minőségű” – mondta a Portfoliónak Veres Márton, a családi cég képviselője. A Salt-Veres Zrt. tulajdonosa az ő apja, a cég pedig az egyedüli tulajdonosa a romániai Diana Exploatari Miniere SRL-nek, amely a bányakoncesszió birtokosa.

Mint Veres Márton elmondta,

már 2009-ben elindították a virágosvölgyi kitermelési jog igénylési folyamatát, de csak tavaly decemberben kapták meg a licencet.

„Az orosz–ukrán háború és ezáltal az ukrán bányák bezárása a feje tetejére állította a piacot. Kiesett közel 2 millió tonna só a térségből, amit pótolni kell máshonnan” – mondta a szakember. A kitermelési jog 20 évre szól, majd 5 évente meghosszabbítható.

Mircea Coșea makroökonómiai professzor passzivitással vádolja a román kormányt. Azt ugyanakkor „egy jó dolognak” nevezte, hogy megállították a romániai E.ON magyar felvásárlását. A közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító bizottság néhány nappal ezelőtt az MVM Csoport és E.ON Energie Románia közötti tranzakció elutasítását javasolta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsnak.