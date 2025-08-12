Büntet a Ryanair: van egy szabály a csomagfeladásnál, amit alig ismernek – nem engedik át a túlméretes poggyászt, hiába fizetik ki

A Ryanair utasainak csomagjait a beszállókapunál elutasíthatják, még akkor is, ha hajlandóak többet fizetni érte – írja a Mirror.
A Ryanairnél nem fogadnak el készpénzt a beszállókapunál: ez azt jelenti, hogy még ha egy utas csak készpénzzel hajlandó fizetni a nagyobb poggyászért, ezt nem tudja megtenni.
„A poggyászszabályzatunk egyszerű: ha belefér a poggyászmérőnkbe (ami nagyobb, mint a megbeszélt méretek), akkor ingyen feladjuk. Ha nem fér bele, akkor kapunál fizetendő poggyászdíjat kell fizetni.
Mivel a beszállókapuink készpénzmentesek, a kapunál fizetendő poggyászdíjat nem lehet készpénzben fizetni.
Ezeket a díjakat az utasok kevesebb mint 0,1 százaléka fizeti, akik nem tartják be a megbeszélt poggyászszabályainkat” – mondta a Ryanair szóvivője.
„Utasaink 99,9 százalékának, akik betartják a szabályainkat, köszönjük a támogatást, és folytatjuk az utazást, mivel nincs miért aggódniuk” – tette hozzá.
A fapados légitársaság engedélyezi a normál jegyekkel rendelkező utasok számára, hogy egy „személyes poggyászt” vigyenek ingyen, amennyiben az megfelel a méretkorlátozásoknak. Ez egy friss változás a szabályzatban.
Korábban a méretek 40x25x20 centiméteresek voltak, de ezeket az uniós jogszabályok változásainak megfelelően frissítették. A Ryanair személyi poggyászra vonatkozó előírása most 40x30x20 centiméter, és a személyzet minden kapunál poggyászmérő eszközöket használhat annak ellenőrzésére, hogy az utasok poggyásza meghaladja-e ezt a határértéket.
Ha az utas táskája nem fér bele a kapunál található poggyászmérő keretbe, akkor plusz díjat kell fizetnie a fedélzetre hozataláért, ami akár 70 eurót is jelenthet.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary elmondta, hogy a légitársaság fontolóra veszi annak a bónusznak a megemelését, amelyet az alkalmazottak kapnak azért, ha kiszúrják a túlméretes csomagot szállító utasokat.
