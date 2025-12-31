Őrületes tempóban kezdtek el óvóhelyeket építeni a lengyelek, rettegnek az orosz támadástól

Varsó 2026-tól kötelezni fogja az ingatlanfejlesztőket, hogy a legtöbb új épületben bombabunkerek, óvóhelyek létesüljenek a lakosság számára. A frontvonalhoz közeli állam most döbbent rá, hogy milyen óriási hiányosságai vannak a civilek védelmében, rettegnek az orosz agressziótól.

Metróállomás Varsóban - hamarosan óvóhelyek létesülhetnek a föld alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország, amely történelme során több orosz inváziót is elszenvedett, Moszkva hibrid hadviselésének egyik fő célpontjává vált. A múlt hónapban hajszál híján sikerült csak elkerülni az emberáldozatokat, amikor feltételezések szerint orosz ügynökök robbantottak fel egy vasút vonalat. Szeptemberben a NATO vadászgépei lőttek le a lengyel légteret megsértő orosz drónokat.

A katonai kiadások az egekben, a civilek védelméről viszont megfeledkeztek

A támadások rávilágítottak Lengyelország védelmének egyik súlyos hiányosságára: bár arányosan a NATO élén jár a katonai kiadások terén – a GDP közel 5 százalékát fordítva erre –, a kormány nem fordított elég figyelmet a lakosság védelmére. A legtöbb óvóhely a kommunista korszakban épült, és ma már siralmas állapotban van.

„Ez egy gigantikus probléma” – mondta Sławomir Cenckiewicz, a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője és Karol Nawrocki elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadója a Financial Timesnak.

Valóban növelnünk kell a civil ellenálló képességet… Lengyelország az elmúlt években a fegyveres erők modernizálására összpontosított, és megfeledkezett erről

- tette hozzá.

Az új építési törvényen túl Donald Tusk miniszterelnök kormánya az idei költségvetésben 16 milliárd zlotyt (3,8 milliárd eurót) különített el óvóhelyek építésére.

A városok – köztük Varsó – saját forrásaik egy részét is a meglévő létesítmények felújítására és bővítésére fordítják.

Decemberben Varsó főpolgármestere, Rafał Trzaskowski bejelentett egy projektet, amelynek célja, hogy a városi metrót 100 ezer lakos befogadására alkalmas óvóhellyé alakítsák, ahol tábori ágyakat, ivóvizet és takarókat biztosítanak.

Lengyelország inspirációért Finnország felé fordul, amelynek a NATO tagállamok közül a leghosszabb határa van Oroszországgal (körülbelül 1340 kilométer), és mintegy 50 ezer bombabunkerrel rendelkezik. Szeptemberben Nawrocki bejárta a Helsinki alatt található, 6 ezer fő befogadására alkalmas óvóhelyet, amelyben kávézó, játszótér, röplabdapálya és edzőterem is található. „Létfontosságú Lengyelország és népe számára, hogy bevezessük ezeket a mechanizmusokat” – mondta.