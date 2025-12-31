Deviza
Moszkva felvázolta a jövőt, kiírták a forgatókönyvből Von der Leyent – „Mi örökre itt maradunk, de egy új Európai Bizottság kell”

Moszkva és Brüsszel kapcsolata a szankciók miatt mélyponton van. Oroszország nem zárkózik el a párbeszédtől, de szíve szerint már egy másik Európai Bizottsággal tárgyalna.
VG
2025.12.31, 12:13
Frissítve: 2025.12.31, 14:06

„Túl korai lenne azt mondani, hogy az Oroszország és az Európai Unió közötti párbeszéd örökre megszakadt, mert a kapcsolatok az új Európai Bizottság alatt megváltozhatnak” – nyilatkozta Vlagyiszlav Maslennyikov, az orosz külügyminisztérium európai ügyekért felelős osztályának vezetője az Izvesztya orosz hírportálnak.

Ursula von der Leyen Európai Unió, Európai Bizottság, EU, EB Oroszország szankciók orosz-ukrán háború, konfliktus
A Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal nem, de egy másikkal elképzelhetőnek tartja a párbeszédet Oroszország / Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP

A diplomata kifejtette, nem hiszi, hogy a Moszkva és Brüsszel közötti párbeszéd örökre megszakadt volna. Ezt azzal indokolta, hogy az Európai Bizottságot mindig egy adott időszakra választják meg, és a jelenleginek is van mandátuma, és annak lejárta után új bizottságot választanak. Az Európai Bizottság mandátuma 5 évre szól, az Ursula von der Leyen vezette jelenlegi testület 2024-ben kezdte meg munkáját (ez Ursula von der Leyen második elnöki ciklusa), így 2029-ig minden bizonnyal a jelenlegi EB-vel kell tárgyalnia Oroszországnak.

„Bárcsak az Európai Unió végre rájönne, hogy valójában ők maguk szenvednek az Oroszország elleni szankciók politikájától. Előbb vagy utóbb felül kell vizsgálniuk a megközelítésüket, mert Oroszország örökre a szomszédjuk marad az eurázsiai kontinensen” – idézte Vlagyiszlav Maslennyikov szavait a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Oroszország és az Európai Unió viszonya azt követően romlott meg, hogy az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése után az EU a megtámadott Ukrajna mellett állt ki, Kijev számára nyújtott humanitárius, pénzügyi és fegyvertámogatásokat, Oroszországgal szemben pedig újabb és újabb szankciós csomagokat fogadott el.

A háború lezárását célzó béketárgyalások során az Európai Unió inkább Ukrajna érdekeit veszi figyelembe az orosz követelésekkel szemben.

Meghosszabbította az Oroszország elleni szankciókat az Európai Unió

A legfrissebb fejlemény a két fél kapcsolatában, hogy december 22-én újabb hat hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács.

Az erről szóló közlemény felidézi, hogy a 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország provokálatlan, indokolatlan és jogellenes katonai támadására válaszul. A szankciók ágazati korlátozásokat tartalmaznak a kereskedelem, a pénzügyek, az energia, a technológia és a kettős felhasználású termékek, az ipar, a közlekedés és a luxuscikkek területén. Továbbá tilos az orosz tengeri nyersolaj és egyes kőolajtermékek uniós importja, több orosz bankot kizártak a SWIFT-rendszerből, és felfüggesztették több, a Kreml által támogatott dezinformációs médium uniós műsorszolgáltatását. A csomag a szankciók megkerülésének megakadályozását célzó eszközöket is tartalmaz.

