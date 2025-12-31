Bemutattak egy új adatbázist, minden benne van, amit csak az LNG-hajókról tudni akar

A cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító hajók a tengerek „gázvezetékének” számítanak, és kulcsszerepet játszanak abban, hogy a földgáz eljusson a világ különböző pontjaira. Az LNG szerepe különösen a Covid–19-világjárvány idején, illetve az orosz–ukrán háború miatt, az orosz gázhoz való hozzáférés kérdései miatt értékelődött fel – írja az Origo.

Egy amerikai LNG-szállítóhajó az athéni, görögországi terminálnál / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

LNG-hajók: gyorsan bővülő iparágat mutatnak az adatok

A cseppfolyósított földgáz növekvő világgazdasági jelentőségének okán tekinthető fontos hírnek az, hogy a San Franciscó-i székhelyű, a globális energiainfrastruktúrával foglalkozó elemzőszervezet, a Global Energy Monitor (GEM), valamint a Solutions for Our Climate (SFOC) közös projektjeként december utolsó napjaiban bemutatták az LNG Carrier Tracker nevű adatbázist – foglalja össze a lap. Ez nem egy online, valós idejű felület, hanem egy negyedéves frissítéssel, a hozzá tartozó licencek alapján szabadon felhasználható adatbázis (a negyedéves frissítési gyakoriság „őskövületnek” tűnhet az azonnali online frissítések világában, de valójában arról van szó, hogy az LNG-szállítók építése hosszú folyamat, továbbá rakománnyal betöltési és visszafejtési idejük akár heteket is igénybe vehet).

Korábban soha nem készült még célirányosan az LNG-szállítóhajókat, kapacitásaikat monitorozó adatbázis.

A GEM először követi nyomon ezeket a hajókat az új LNG Carrier Tracker adatbázisban, mely az eddigi, a globális gázinfrastruktúrára vonatkozó nyilvántartásaikat és folyamatosan frissülő adatbázisaikat egészíti ki.

A GEM értékelése szerint az először közzétett, a 2025. decemberi adatokat tartalmazó frissítés egy gyorsan bővülő hajózási iparágat rajzol ki:

világszerte 820 LNG-szállítóhajó van aktív szolgálatban, amelyek közel egyharmada kevesebb mint öt éve épült;

a globális flotta 39 százalékkal bővülhet, 283 megrendelt és további 39 tervezett hajó révén;

az LNG-hajóépítés erősen koncentrált: a megrendelés alatt álló hajók 67 százaléka Dél-Koreában, 27 százaléka Kínában készül; míg Oroszország az utóbbi időben új hajóépítési központként jelent meg, az összes megrendelés mintegy 5 százalékával.

Az LNG Carrier Tracker azokra a hagyományos LNG-szállítóhajókra összpontosít, amelyek kifejezetten az LNG szállításában vagy visszagázosításában vesznek részt a globális LNG-kereskedelemben.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.